Alejandra Jaramillo compartió su ola de cambios de 2022 a la actualidad: “Emocionalmente no estaba bien”

Alejandra Jaramillo, un nombre que hasta hace solo unos años atrás era de renombre para el Ecuador y ahora ha adquirido un reconocimiento de talla internacional.

La popular ´Caramelo´ ha logrado un despegue artístico que cobra cada vez más fuerzas y frutos en las pantallas, y que ha dejado a más de uno sorprendido por la potencia con que la presentadora se ha abierto paso tras su mudanza a los Estados Unidos, por lo que como es de esperarse, más de uno se pregunta ¿Cómo fue este proceso para Alejandra? Una interrogante que la misma ´Caramelo´ ha contestado por medio de sus redes sociales, mostrando un antes y un después y haciendo contraste con su estatus de vida actual.

En un video compartido por medio de su cuenta en Instagram, Alejandra Jaramillo mostró como se veía en el año 2022 y como luce ahora, pero, adicionalmente contó como estaba emocionalmente la Alejandra de ese entonces, confesando entre líneas que “emocionalmente no estaba bien”.

Recomendados

“¿Notan la diferencia? Yo si, tal vez no estaba con sobrepeso, pero hace dos años no me veía como ahora. Un día allá por Julio del 2022 empecé a ver que mi ropa me quedaba más ajustada, me subí a la balanza y vi 172 libras que jamás había pesado (regularmente estoy entre 147-150 lbs) detrás de eso pasaban varias cosas”, es parte del copy en que la presentadora abrió su corazón para revelar que no todo estaba tan bien como parecía.

“Emocionalmente no estaba bien, a pesar de eso ponía alarma para despertarme e ir a entrenar y “cumplir” pero me levantaba mal, con taquicardia y con muchos sentimientos encontrados”, añadió líneas más abajo Alejandra Jaramillo, explicando que para ese momento, no tenía trabajo, ni visa, y tenía mucha ansiedad por los proyectos futuros y los casting de los que no tenía avisos.

De acuerdo con el contraste hecho por la presentadora, estar actualmente bien física y emocionalmente le ha traído mucho aprendizaje, empezando por el entender que estar definido y comer bien no siempre es símbolo de una vida sana, por lo que explicó que ha cambiado muchos hábitos y rutinas para cambiar su estatus.

“Entendí que el peso o un cuerpo definido y fuerte es solo una consecuencia de la suma de muchas cosas, enfoqué mis hábitos en salud y no en otra cosa que no sea salud. Quiero estar bien por dentro, emocional y mentalmente. El resto se trabaja y llega”, escribió.