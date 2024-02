Alejandra Jaramillo abrió su corazón y habló de su maternidad: “Sentí el mundo encima cuando supe que estaba embarazada”

Empoderada, valiente, una estrella a nivel nacional e internacional, Alejandra Jaramillo, la panelista ecuatoriana que actualmente brilla con luz propia en el programa estadounidense ´Siéntese quien pueda´, alguna vez también se sintió pérdida, la presentadora abrió su corazón en el podcast ´CHABÁN´ y habló sobre como fue su proceso de maternidad siendo tan joven.

La popular ´Caramelo´ reveló que solo faltaba un mes para cumplir sus 16 años cuando dio a luz a su hijo Sebastián, y que las miradas de señalamiento nunca faltaban cuando salía a la calle tomada de la mano con él. Asimismo, Alejandra contó como recibieron la noticia de su embarazo sus padres. “Lo tomaron mal, imagínate, todas mis hermanas casadas con el único novio que han tenido en su vida de velo y corona y vengo yo, pasa lo que pasa(...) con el ejemplo que mis padres me dieron, que mis hermanas me dieron, yo era la oveja negra de la familia”, explicó.

“Desde el inicio las miradas existieron, me veían a mí con cara de niñita y la panza y me decían ¿Y usted? Y yo sí, mi hijo, mi hijo, mi hijo, orgullosa”, añadió, al tiempo que señaló que enterarse de que estaba embarazada no fue tan cuento de hadas, sin embargo, salió adelante y aclaró que parte de ello, también fue gracias a que se cruzó “con un gran hombre”.

“Doy gracias que mi hijo ha crecido conmigo, sí, yo fui mamá súper jovencita y sentía que el mundo se me venía encima cuando me enteraba que estaba embarazada. Pero luego me acordé de lo que hice, así que dije bueno, Si te metiste a soldado, aprende a marchar (...) Sin Sebastián yo no sería la Alejandra que soy ahora”, señaló

Para cerrar, explicó que si tiene la oportunidad de llevar un mensaje a los jóvenes, es que aunque para ella todo haya resultado bien y haya “sido un reto y una oportunidad a la vez” ser mamá joven no es el escenario ideal y que “no se adelante a ninguna etapa de sus vidas”.