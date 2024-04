¿Se arrepiente de lo dicho? Viviana Salame se pronuncia tras polémico comentario hacia Andrés Guschmer

Bien dicen por ahí que las palabras edifican o hunden, tras varios días en el ojo el huracán de los medios, Viviana Salame se pronunció en una reciente entrevista para ´Los Hackers de la farándula´ y explicó el contexto del comentario realizado durante el podcast ´Sorbito de opinión´ donde en un ataque de honestidad la influencer dejó claro que de tener la oportunidad de estar con alguien mayor, sería con el ministro de Deporte, Andrés Guschmer.

El video de la creadora de contenido se hizo viral y generó una ola de comentarios, no solo por lo que muchos califican como un comentario “atrevido” sino también porque en el espacio del programa se encontraba la hija del ministro, Luciana Guschmer.

“Era un chistecito, era humor, chicos”, comentó inicialmente la joven actriz, quien luego aseguró que la ex participante de ´MasterChef Celebrity´ no se molestó, “Luciana solo estaba generando contenido. Luciana me ama”.

Ante la interrogante de si se arrepiente por lo dicho, Viviana Salame aseguró que sí, y que de ahora en adelante cuidará mucho sus palabras. “Fue un cometario así para dar contenido nada más, pero no creí que se iba a hacer tan grande, me arrepiento de lo que dije, solo fue una bromita”, añadió.

Sin embargo, hay una pregunta que todos se hacen luego de su coqueta opinión y es ¿Le gusta o no el ministro? La actriz negó por completo que exista una atracción, pero, pidió reconocer que si hay alguien guapo es Andrés Guschmer.

Viviana Salame y Luciana Guschmer comparten profesión y espacio en el programa ´Sorbito de opinión´, hasta el momento ambas se han mostrado muy cercanas, algo que de acuerdo con la actriz se mantiene, pues explicó que ella se encargó de buscar a Lu una vez terminado el podcast y aclaró lo dicho.