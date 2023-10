Así reaccionó Andrés Guschmer a las críticas sobre la participación de su hija Luciana en MasterChef Celebrity Ecuador

Sacó las garras por su hija, el comunicador deportivo y también político Andrés Guschmer, fue abordado recientemente por un reportero de farándula, acerca de cuál era su opinión sobre las personas que han salido a criticar la participación de su hija, Luciana Guschmer, en la nueva temporada del reality de comida, MasterChef Celebrity Ecuador y aseguró que, normalmente es “la gente más envidiosa y menos talentosa” la que suele atacar en esos casos.

“La gente que te conoce y que te quiere no necesita tus explicaciones y la gente que no te quiere y no te conoce no las va a aceptar. Cuando uno hace cosas, ahí es cuando la gente más envidiosa, menos talentosa o simplemente la gente que quiere dividir, a lo mejor más te golpea”, expresó el empresario, haciendo alusión a las varias críticas que ha recibido la creadora de contenido por comentaristas de entretenimiento.

Fue durante el programa ´Agárrate´, que varios de sus panelistas mencionaron que ella no es una celebridad. “Me da la impresión que ella está ahí por Andrés Guschmer (su padre), ojo la chica me parece guapa, talentosa, con carisma, pero siento que pesa mucho el apellido Guschmer para que ella esté ahí”, fueron las palabras de ‘el cuy de la farándula’.

Sin embargo, la influencer tampoco come callada a la hora de defenderse, dio una respuesta a las opiniones de la mejor forma que sabe, creando contenido. La modelo y creadora e contenido, hizo un TikTok reaccionado con humor a otros comentarios.

En el audio que colocó se escucha decir, “para mí en este reality que se está preparando, no hay celebridades como tales, en MasterChef Celebrity está la hija el señor Andrés Guschmer, no me parece una celebridad, es una tiktoker y pare de contar”. En el video también se ve a Gigi Mieles y Anthony Swag.