¡Phraa sigue creciendo! El fotógrafo cuencano retrato a Will Smith y su familia en Coachella

Phraa, el fotógrafo ecuatoriano, retrató a Will Smith junto con Jada Pinkett Smith y sus hijos Willow, C.Syresmith y Trey Smith, en la presentación que tuvo el actor en Coachella junto a JBalvin. El fotógrafo cuencano no dudo en subir a sus redes sociales la postal que el mismo aseguró “le cuesta asimilar”.

Smith se convirtió el pasado domingo en uno de los invitados sorpresa de Coachella al subirse al escenario para cantar junto al colombiano J Balvin, una versión del popular tema Men in Black (Hombres de negro).

“A veces me cuesta asimilar ciertas aventuras que solo la fotografía me pudo llevar hasta el momento de vivirlas” fueron las palabras que escribió Phraa en su cuenta de Instagram junto a la imagen de la familia Smith.

Raynner Alba, nombre de pila de Phraa está radicado en Miami desde hace seis años, aproximadamente. Sus fotografías han sido consideradas para publicaciones internacionales, medios televisivos, campañas de marcas reconocidas y es parte del círculo más íntimo de estrellas del espectáculo.

Phraa ha retratado a estrellas como Rihanna, Madonna, Shakira, Maluma, Neymar Jr., Greeicy, Daddy Yankee, Arcangel, J Balvin, Miguel Bernardeau, Ben Affleck, JLo, Demi Lovato, Jimmy Fallon, Paris Hilton, Canelo (Saul Álvarez), Romeo Santos, Kendall Jenner, Anitta, Chayanne, entre otros.

Will Smith se presentó junto a J Balvin

Según informan medios locales, el protagonista de El príncipe de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) o Soy Leyenda (I Am a Legend) subió al escenario invitado por el colombiano para hacer una versión del tema perteneciente a su exitosa película de 1997 del mismo nombre.

Smith y Balvin rapearon la canción juntos, mientras que un cuerpo de bailarines vestidos como extraterrestres y una cabeza de alien gigante contribuyeron a escenificar el tema. Al final de la actuación, Balvin fue arrastrado por dos personas vestidas de negro, según The Hollywood Reporter.