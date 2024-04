Mafer Ríos abandonó set de ´Soy el Mejor´ tras ingreso de Samantha Grey: “Yo no puedo ser hipócrita”

Un reencuentro que dejó en total silencio la pista de baile de ´Soy el Mejor´, eso fue lo que se vivió este lunes 15 de abril en el reality de TC Televisión. Mafer Ríos y Samantha Grey volvieron a verse las caras después de un largo tiempo, en un espacio que podría decirse trae un sabor amargo para ellas, en especial para la empresaria Mafer Ríos.

Habían pasados solo unos pocos minutos del ingreso de la actriz al set del programa, cuando la actual jueza del reality de baile se levantó para anunciar su salida, puesto que Mafer tomó como una falta de respeto el hecho de que la producción del canal no le comunicara cómo y donde iba a estar ubicada Samantha Grey, quien desde este lunes, también hará parte del nuevo segmento de ´Los hijos del Ecuador´.

“Yo me retiro ¿Por qué? Porque es lo que ella siempre ha querido, siempre ha querido mi puesto, te lo cedo”, fueron las palabras de la empresaria antes de abandonar el set, por su parte, Samantha Grey permaneció impávida ante la escena, mientras que la producción del programa se fue tras de Mafer Ríos para tratar de solventar su regreso, mismo que logró pero bajo un pedido especial de la también actriz.

Recomendados

“Antes de hacer un pedido especial, mis disculpas al Ecuador, pero por favor no me culpen por mi mala atención ante las actitudes que alguien provocó alguna vez. Yo le pido a la producción que no, yo no puedo ser hipócrita, esa es la palabra, entonces, prefiero estar en paz”, por lo que pidió al juez Francisco que cambiasen de lugar, “no me siento bien”, añadió Mafer Ríos.

¿Qué pasó entre Mafer y Samantha?

Fue en una pasada entrevista que la empresaria aseguró en entrevista a ´Los hackers de la farándula´ que Samantha Grey habría aprovechado su posición como jueza en el reality de baile para atacarla no solo a ella, si no también a quien era su novio en ese momento, Fercho. “Puso al público en mi contra”, dijo.

Sin embargo, por el lado de Grey, esta aseguró en otra entrevista que esta enemistad sería unilateral, puesto que ella no tiene idea de cuando o como surgió.