¿Las recuerdas? Así lucen actualmente las exintegrantes de Kiruba

¿Las recuerdas? El grupo Kiruba fue un grupo femenino de pop ecuatoriano que surgió del reality show Popstars en el año 2002. Integrado originalmente por María José Blum, Diana Rueda, Mariela Nazareno, Gabriela Villalba y Cecilia Calle, el grupo se convirtió en un fenómeno musical en Ecuador y Latinoamérica.

Han pasado 22 años desde la formación del grupo en aquella época, las integrantes tenían entre 18 a 22 años y te mostramos cómo lucen ahora cuando tienen entre 38 a 44 años.

Las integrantes de Kiruba también incursionaron en la actuación, la conducción de programas de televisión y el modelaje. Además, se han involucrado en obras de beneficencia y campañas sociales.

Actualmente, las integrantes del grupo se mantienen activas en sus carreras individuales, pero también han realizado algunas reuniones y presentaciones especiales como Kiruba. En 2017, se reunieron para celebrar el 15 aniversario de su formación y lanzaron el sencillo “Alma”.

María José Blum

Hace poco, María José Blum revivió a Kiruba cuando compartió un emotivo momento cantando uno de sus mejores éxitos que las hizo famosas a nivel nacional, “Quisiera”. María José actualmente tiene 41 años y estudió educación de párvulos y gastronomía. También se desenvuelve como licenciada en comunicación escénica y mantiene su carrera como artista ya que ha estado en shows Flashback, de JC Producciones. Además, fue parte del reality “Soy el Mejor”.

María José Blum, exKiruba

Diana Rueda

Diana Rueda sigue en le mundo de la música, la locución, el dibujo y tejido. Es fundadora de ARROPILLA que son muñecos tejidos.

Diana Rueda, exKiruba

Mariela Nazareno

Actualmente Mariela es Licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Música, Lenguaje y Movimiento. Es cantante y profesora de canto. Se casó y tiene una hija.

Mariela Nazareno, exKiruba

Gabriela Villalba

Tras la separación de la banda protagonizó una telenovela juvenil colombiana, en el 2006 lanzó el disco “Todo Bien”, fue parte de Kudai. Tras la separación de esta agrupación en 2010, Gabriela se dedicó a temas personales, lanzando esporádicamente algunas canciones. Además, es embajadora de varias marcas.

Gabriela Villalba, exKiruba

Cecilia Calle

No se tienen mayores detalles de la vida de Cecilia Calle, cuando el grupo se reencontró en 2018, lastimosamente Cecilia no pudo formar parte porque no vivía en el país, tiene 4 hijos y se le hizo difícil estar aquí.

Cecilia Calle, exKiruba

