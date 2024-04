Emilio Pinargote se pronuncia y aclara las razones por las que no va a ´En Contacto´: “No llegamos a un acuerdo”

El público se quedó esperando su llegada. Emilio Pinargote dejó colgada a la audiencia de ´En Contacto´, el presentador tenía pautado su programo estreno este lunes 8 de abril en el canal de cerro, pero tras no asistir, la ola de especulaciones no tardaron en surgir, razón por la que el comunicador decidió pronunciarse y dar su versión oficial de lo ocurrido.

Para comenzar, Emilio Pinargote aseguró que no le gusta dejar cabos sueltos, ni tampoco dar pie a rumores, pues en una primera versión, salió a relucir que el ex rostro de TC Televisión habría declinado el contrato por una enfermedad, a lo que dijo: “Estoy bien agripado, de hecho en uno de los videos que grabé para Ecuavisa se me escucha sin voz. Me ha agarrado fuerte, pero no es covid por si acaso, sino algunas de estas cepas que están hoy por hoy. Lo de la enfermedad no era mentira”.

Seguidamente procedió a explicar en detalle lo sucedido con la casa televisiva.

“Les voy a decir porque no me gusta dejar los cabos sueltos, no me gusta tampoco que se especule. No me gusta buscar culpables, fue una ingenuidad que nos pasó a ambas partes porque ya habíamos firmado contrato, estaba todo bien, pero nos habíamos olvidado de una pequeña cosita, que era el tema de los contratos, de los eventos que hay por afuera, eso siempre he estado acostumbrado a manejarlo yo, sin embargo, en esa negociación no llegamos a un acuerdo, y nada nos dimos la mano y el abrazo con la gente de Ecuavisa, con quien estoy eternamente agradecido, ese es el verdadero motivo por el cual no estoy dentro de las filas de En Contacto”, explicó el presentador quien de esta forma confirmó oficialmente que ya no hará parte del matutino de Ecuavisa, poniendo así fin a las presunciones.