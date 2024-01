¿Qué pasó? Emilio Pinargote desmiente su muerte tras viralizarse rumor en redes: “Estoy sano, estoy en casa”

Un rumor proveniente de la viralización de la fotografía del cuerpo de un hombre con aparente semejanza al presentador Emilio Pinargote, se viralizó en las redes sociales la noche de este jueves 18 de enero. La información del supuesto fallecimiento del periodista se propagó en distintas plataformas de comunicación, haciendo que Pinagorte se pronunciara para así desmentir la noticia falsa.

“Hola amigos de Ecuavisa, a todos mis seguidores, mi comunidad de las diferentes redes sociales, gracias por esta preocupación, gracias por esos mensajitos que me han enviado, gracias a todos mis amigos quienes me han escrito, la verdad es que estoy consternado, triste, por la pérdida de un ser humano, no me imagino como deben estar los familiares, yo quiero hacer este video para extender mis condolencias a los familiares, para decirles a ustedes que estoy bien, estoy sano, estoy en casa, pero por sobre todas las cosas, para pedirles que no repliquen ese tipo de información, porque atrás de ese teléfono, hay una familia que está llorando quizá a un hijo (...) y no nos gustaría que mañana sea la foto de algunos de nuestros familiares”, fueron las palabras del presentador, quien se mostró afectado por el suceso, sin embargo, llamó a tener calma y validar este tipo de informaciones antes de propagarlas.

“Seamos empáticos, hoy más que nunca tenemos que estar unidos como ecuatorianos que somos, les mando un abrazo grande”, añadió.

De acuerdo a la información compartida por la cuenta de farándula ´La Contra´, la fotografía que habría generado la alerta en la comunidad se trataría de un crimen real, en donde se observa el cuerpo de un hombre tendido en las instalaciones de un centro de entrenamiento personal, y a simple vista, este parecía guardar similitudes con Emilio Pinargote, por ahora no se conocen mayores detalles.