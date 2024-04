“En mi cabeza no está nadie” Mafer Ríos aclara rumores de un presunto romance con Cezar Augusto

Virginia Limongi y Cezar Augusto siguen en el flanco de las especulaciones debido a que borraros sus fotos juntos en sus redes sociales y se dejaron de seguir. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni ha desmentido este rumor. Sin embargo, la que sí se ha pronunciado ha sido María Fernanda Ríos, jurado del reality Yo Soy el Mejor para aclarar chismes que la han salpicado.

“Yo indagando, indagando, yo me enteré que ellos ya tenían separados un mes, esos son los rumores que se corren, a mí no me consta”, es lo que reveló la también diseñadora en uno de sus más recientes lives, mismo que hizo en parte para desmentir las presunciones de romance que según explicó, han salido a relucir luego del estallido del aparente quiebre entre la ex Miss Ecuador y el brasileño.

Virginia Limongi

“En mi cabeza no está nadie”

“Después de que yo anuncio lo mío (ruptura con Fercho), sale en todas las redes como una semana después, que Cezar Augusto y Virginia Limongi habían terminado, ese mismo día que estalló que ellos habían terminado su relación y se habían dejado de seguir y no tenían fotos juntos, ese día, yo, para mi mala suerte, le puse un botón dorado a Cezar Augusto en la tarde, en vivo, ahora yo me pregunto que tiene que ver si nadie sabía lo que estaba pasando entre ellos”, dijo la cantante y actriz en pro de defender su imagen ante lo que asegura se ha vuelto una campaña para vincularla a un escándalo que cada vez cobra más fuerza en redes.

Ríos dijo que le parece terrible el rumor porque siente que la están faltando al respeto. “Yo no estoy con nadie, Jamás se me ha pasado por la mente Cezar. Yo me pongo en los zapatos de Virginia, imagínate que anden soltando esos rumores que recién terminé con alguien y ya estoy con otra persona. Yo no se nada de la vida de Cezar, ni de nadie. Yo solo llego hago mi trabajo y me voy”, dijo Ríos en su transmisión en vivo.