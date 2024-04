Con este video Constanza Báez anuncia que será madre por segunda vez: “El amor solo se multiplica”

“Que alegría saber que sigo escribiendo historias con el amor de mi vida. Este año ha sido un año lleno de aprendizajes, evolución y crecimiento, no solo a nivel personal, si no también como pareja”, es así como comienza la narración del emotivo video compartido por la ex reina de belleza ecuatoriana Constanza Báez, en el cual anuncia, que su familia ya no será de tres si no de cuatro.

La empresaria y su esposo, Nelson Riofrío, se vistieron totalmente de blanco para comunicar al mundo, que su hijo Dante, pasará a ser muy pronto el hermano mayor. “Hace un año y cuatro meses nacieron junto a Dante dos papás primerizos que no sabían ni que hacer, pero ahora viendo el camino recorrido, no puedo estar más orgullosa de nosotros por esta nueva versión que estamos asumiendo juntos”, relata Constanza Báez en su video revelación en el que luego añade. “No podíamos esperar un día más para contarles que el fruto de este amor solo se multiplica y crece, y Dante muy pronto será el hermano mayor”.

Nacimiento de Dante

El primogénito de la ex embajadora de belleza ecuatoriana, es fruto de su amor con su esposo, Nelson Riofrío y nació el pasado 6 de noviembre de 2022. Constanza se ha mostrado muy dada con el público y con sus seguidores, desde el día 1 del nacimiento de su bebé, la también empresaria comparte de manera constante postales donde muestra la evolución y el crecimiento de baby Dante.

Fue a partir de aproximadamente las 37 semanas, que la barriguita de la ecuatoriana se dejó ver en todo su esplendor, pues durante todo el proceso de gestación, la diseñadora compartió el desarrollo de su vientre, pero este siempre fue muy recatado, ahora habrá que esperar para ver si el segundo bebé tiene los mismos efectos en la diseñadora, quien tras su parto, se ha mostrado totalmente abocada a su familia.