Mare Cevallos arremete contra Carolina Jaume tras ser comparada con ella por recaída en salud mental: “Yo no me drogo”

María Emilia Cevallos no se parece a nadie y mucho menos a Carolina Jaume, así lo ha dejado claro la actriz en la que fue su más reciente publicación en Instagram, luego que los internautas hubiesen comenzado a comparar a la intérprete de ´Compañía 593´ con la presentadora Carolina Jaume, tras que esta revelase la recaída de su salud mental por la que se encuentra atravesando.

Fue con un largo y polémico texto que la también modelo arremetió tajantemente con quien alguna vez fue su amiga, dejando claro que no es igual que Carolina Jaume por una amplia lista de razones, entre las que destacó que “no se mete con hombres comprometidos”, ni tampoco “se droga”.

“A todos los imbéciles que dicen que me parezco a Carolina Jaume, o que voy a terminar como ella. NO, ya demostré en un programa con ella que no soy igual a ella, yo no me he metido con hombres comprometidos, yo no he “arrastrado” a nadie en una gasolinera, yo no he acuchillado a alguien, yo no he hecho un escándalo de mi vida siendo madre de familia, yo no he llamado fox a una mujer solo porque es la nueva novia de mi ex”, son solo algunas de las líneas dejadas por la actriz en una publicación que luego eliminó, pero en la que ataca frontalmente a Carolina Jaume.

Todo esto sucedió horas después de que Mare Cevallos publicara una historia, anunciando el distanciamiento de sus redes sociales, como consecuencia del agravo del trastorno de salud mental que padece.

“Me voy a desaparecer de las redes por un tiempo amigues. Vivir con TLP es estúpidamente difícil, no se lo deseo a nadie”, es el texto con que la ex participante de ´Desafío a la fama´ acompañó su grabación de anuncio de distancia y donde se le vio envuelta en lágrimas.

Hasta el momento Carolina Jaume no se ha pronunciado.