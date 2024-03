Shakira habla sobre el rumor del frasco de mermelada para descubrir la infidelidad de Piqué

A inicio de 2023, medios españoles habían lanzado la teoría del “frasco de mermelada” como la gota que derramó el vaso con la que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué en su propia casa. La separación en 2022 de la cantante colombiana y el futbolista español fue uno de los escándalos de la farándula más sonados del que se habla hasta el momento. Al poco tiempo de anunciar el fin de su relación, se hizo público que Piqué ya tenía novia, Clara Chía.

El frasco de mermelada

Se decía que Shakira estaba de gira, lejos de casa. Y, al regresar se percató de un detalle en el refrigerador, un frasco de mermelada de frutilla vacío. Lo que se pensaba fue un tremendo descuido porque ni a la artista, ni a Piqué ni a sus hijos, Milan y Sasha, les gustaba. Entonces, así la colombiana habría descubierto que alguien más estuvo en su casa y comió de su mermelada.

Incluso, la compositora en su video musical ‘Te felicito’ dio un detalle sobre este tema. Si muchos no lo notaron fue justo en la parte en que ella abre el refrigerador y encuentra la cabeza de Rauw Alejandro, quien colaboró con la canción. Más allá de este efecto, había un alimento al fondo de la balda del que nadie se dio cuenta: un frasco de mermelada.

Shakira y la teoría del frasco de mermelada

Shakira habla del frasco de mermelada

Hasta que un año después del inicio de este rumor, la misma Shakira lo desmintió en su más reciente conversación con The Sunday Times. “No son verdad”, fue lo que se limitó a decir e insistió que no sabe de dónde salieron los rumores.

Lo que sí confesó es que tuvo que poner una pausa a la música por su esposo. “Durante mucho tiempo aparqué mi carrera para estar al lado de Gerard, para que él pudiera jugar al fútbol. Hubo mucho sacrificio por amor”, confesó Shakira al citado portal.