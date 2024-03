"Tiempos oscuros no volverán": Las fotos de Michela Pincay recorriendo el mundo con su novio francés (Captura)

Ya han pasado semanas desde que la presentadora Michela Pincay decidió poner una pausa a su carrera profesional para recorrer el mundo con su nuevo novio de origen francés, Alexis Marle de 33 años.

Luego de dar la noticia, a la modelo la pudimos ver en Inglaterra donde ha compartido decenas de imágenes y videos de su recorrido por varios países junto a su pareja que ha catalogado como “el indicado”.

Pincay no renunció ni fue despedida del matinal de TC Televisión, De Casa en Casa, simplemente ha tomado una licencia laboral que fue propuesta por los mismos directivos. Ante eso, se pudo conocer que serán dos meses los que no la veremos en el matinal pero sí en las redes sociales disfrutando de la vida y de nuevas experiencias.

La guayaquileña ya ha pasado por países como: India, Bangkok, Cambodia, Vietnam, Filipinas, Corea, China, Japón, Los Ángeles y Honolulu. “Algún día vas a estar en Tailandia, bañando elefantes, y lo mejor de todo: vas a estar con una persona que sin pedírselo prefiera grabar el momento y disfrutar viéndote sonreír”., escribió cuando pasó por el país asiático.

También hizo referencia a lo que decidió alejarse de todo:

“Me critican por ser un “misterio” pero en realidad yo me debo a mi corazón, y estoy sanando para no sentirme culpable, de no querer mezclarme con todo el mundo”, escribió en su último reel.

En un video donde afirma que en los viajes hay dos tipos de personas: la que organiza, en este caso su novio, y la que disfruta que sería, Michela. En un comentario se ve a una usuaria decirle: “Pensé que iba a decir y la otra persona paga jajaja” y Pincay le contestó: “Antes era las dos, tiempos oscuros que no volverán jajaja”.

Pincay y Marle se conocieron en noviembre de 2022, mientras la también empresaria se encontraba de viaje en Miami con su amigo Eduardo Andrade.