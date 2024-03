Yajaira Quizhpi es la participante oficial del certamen Miss Universo Ecuador. La mujer será representante de la Región Sierra, tiene 46 años y tras cientos de postulantes, llegó a formar parte de las 25 candidatas que se disputarán la corona en la gala del 8 de junio de 2024.

La participación de la mujer, por su edad, ha generado críticas en redes y también apoyo, ya que podría convertirse en la primera representante de Ecuador en Miss Universo con mayor edad, esto tras eliminar del concurso las restricciones de edad, estado civil o si eres madre.

“En su mejor momento, preciosa”, “Mis respetos, un ejemplo claro que no hay edad para cumplir sus sueños y romper todas las barreras sociales”, “El simple hecho de romper con los moldes tradicionales le hace merecedora de mi admiración respeto y apoyo”, “Pero ella no es señorita, es doña”, “Señorita o señora”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Ella es la candidata de 46 años que participará en Miss Universo Ecuador (@yajairaquizhpi1)

Quizhpi es Ingeniera Química oriunda de Azogues y en una entrevista con Los Hackers de la Farándula habló sobre esta oportunidad y cómo enfrentar los comentarios negativos.

“Yo creo que de eso se aprende (...) A mí no me afecta para nada”, aseguró la participante durante su entrevista con Leonardo Quezada, Lazito.

“Les hago un llamado a todas ellas para que participen, para que no tengan miedo, que den el paso hacia adelante porque todas podemos. No hay impedimento, no hay ninguna restricción, incluso ahora ya la ley lo permite”, fueron sus primeras declaraciones.

Candidatas a Miss Universo Ecuador

Nadia Mejía

Mara Topic

Katherine Espín

Ana Isabel Cobo

Karla Jiménez

Giulliana Echeverría

María José Córdova

Daysi Laman

Amy Gallegos

Carolina Cobo

Yomaira Torales

Cristina Polanco

Andrea Quito

María José Córdova

Camila Orellana

Fiorella Vélez

Melany Flor

Paula Chérrez

Maholy Ortiz

Angélica García

Gissela Flores

Lore Argüello

Shiomara Pico

Melanie Morales