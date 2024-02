Candidata a Miss Ecuador de 46 años responde a sus detractores

“Les hago un llamado a todas ellas para que participen, para que no tengan miedo, que den el paso hacia adelante porque todas podemos. No hay impedimento, no hay ninguna restricción, incluso ahora ya la ley lo permite”, fueron las primeras declaraciones de la candidata a Miss Ecuador Yajaira Quizhpi.

La mujer de 46 años ha generado una ola de comentarios por su edad y sueño de convertirse en la primera representante de belleza con las características que posee, más que nada por el rango etario.

El certamen cambió sus directrices desde que Tahiz Panus tomó las riendas. Las restricciones de edad y estado civil quedaron en el pasado, lo que desembocó un conjunto de postulaciones: 200 en total.

La ingeniería química, oriunda de Azogues, pasó la ronda preliminar y aprobó la calificación en persona lo que la ubica entre las 26 candidatas.

Yajaira Quizhpi. Captura de pantalla

Los comentarios no la han logrado afectar. En declaraciones para los Hackers de la Farándula, Yajaira comentó que de esas críticas se aprende. Así mismo, invitó a las amas de casa a no rendirse y cumplir sus sueños.

El Miss Universo Ecuador tiene a varias mujeres experimentadas en certámenes de belleza, ganadores de títulos internacionales. La otra mitad son principiantes y han tenido el sueño desde niñas.