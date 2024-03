Luciana Guschmer asegura que Danilo Carrera nunca será su amigo: “No es una persona que se adapta a mis valores”

Luciana Guschmer habló nuevamente sobre su relación con Danilo Carrera, la que no terminó muy bien luego de que ambos se conocieran en MasterChef Celebrity Ecuador. En una entrevista con ‘Los Hackers del espectáculo’, la influencer y creadora de contenido aseguró que no considera al modelo su amigo y nunca lo hará.

Al consultarle si mantenía una amistad con Danilo luego de la publicación, ella mencionó que “La verdad es que me da igual, no es una persona que fue mi amigo, yo tengo muy claro mi valor como mujer y como persona, y obviamente yo no voy a tener amistad con una persona que no se alinea a mis valores y a mi educación”.

Agregó que, “cada quien decide con qué se queda. Lo que yo pude conocer de algunas personas, yo decido si me alejo o no”. Por lo que inmediatamente el reportero la interrumpió para consultarle qué conoció de Danilo y si de él se alejaría.

“Lo que conocí no me gustó, no se alinea a mis valores ni a mi educación, y no estoy acostumbrada a ese tipo de tratos de parte de un hombre. La verdad no es algo que me guste. Yo no tengo nada en contra de Danilo, simplemente es una persona que me da totalmente igual”, explicó Lu.

Con respecto a su publicación diciéndole machista a Carrera enfatizó, “Conmigo no se portó bien, y por eso fue mi actitud de esa manera”, alegó y recalcó que no se retracto de su publicación, “Yo no me arrepiento de nada”.