Famosa actriz de Hollywood genera millones de dólares por crear contenido para OnlyFans, ¿quién es?

La reconocida actriz y modelo Denise Richards, famosa tanto por su exitosa trayectoria en Hollywood como por su participación en el reality The Real Housewives of Beverly Hills, se adentró en los últimos años en las plataformas de contenido erótico y se creó su propia cuenta de OnlyFans, donde una de sus hijas ya generaba miles de dólares.

Su llegada a OnlyFans ocurrió en septiembre de 2022, a sus 51 años, poco después de que su hija Sami Sheen, de entonces 18 años y fruto de su relación con el actor Charlie Sheen, fuera el foco de atención mediática por su incursión en la misma plataforma.

Su padre, Charlie Sheen, fue el primero en demostrar su rechazo a la iniciativa de su hija: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”, declaró el protagonista de “Two and a Half Men”.

Sin embargo, la actriz sí apoyó a su hija por completo, “Sami recibió muchas críticas por abrir la cuenta. Yo había oído hablar de OnlyFans, pero no estaba educada sobre qué era realmente y una vez que empecé a aprender al respecto, realmente creo que los creadores del sitio tomaron lo mejor de cada plataforma de redes sociales y lo pusieron en una sola”, aseguró Richards durante una entrevista con KTLA.

“Todos publicamos fotos de nosotros mismos con trajes de baño en Instagram y otros lugares, no hay diferencia excepto que, en esta aplicación, realmente eres dueño del contenido”, completó.

Esto gana Denise Richards en OnlyFans

OnlyFans, conocida por su material diverso que va desde consejos de fitness hasta imágenes y videos para adultos, tuvo un notable aumento en su popularidad y atrajo a una gran cantidad de creadores de contenido, incluidas celebridades y estrellas de la farándula. En tanto, el éxito económico de Denise en la plataforma fue inmediato: de acuerdo al portal The Tab, llegó a generar hasta 2 millones de dólares mensuales.