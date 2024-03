El jugoso regalo que dará Karely Ruiz a quien se tatúe su rostro

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, anunció que volverá a recompensar a otro de sus admiradores que se tatúen su rostro y dio a conocer los requisitos en un video de Instagram.

El anterior regalo fue objeto de reacciones a favor y en contra de la modelo ya que se filtró un video íntimo donde mantenía intimidad sin protección con su seguidor. Esto, porque el joven se había tatuado el rostro de la mexicana en su brazo.

“Voy a regalar 200 mil pesos (11795.30 dólares) al mejor tatuaje de mi rostro, solo puede haber un ganador. El sorteo termina el 5 de marzo, así que vayan a participar, yo personalmente les voy a dar el premio, mucha suerte”, dijo la influencer originaria de Monterrey.

¿Por qué critican a la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz?

Luego de semanas de la divulgación del video donde Karely tiene un encuentro íntimo con su fan por haberse tatuado a la modelo, las reacciones siguen en las redes sociales y no son positivas que han provocado que la creadora de contenido explícito explote por recibir una ola de ataques desde que ha iniciado esta nueva dinámica para recompensar a sus fans.

[ El escandaloso “premio” que recibió fan por tatuarse la cara de Karely Ruiz ]

“Por qué siempre me atacan? siempre ando regalando dinero, lipos, hasta quiero regalar un carro el día del padre y se quejan en serio me da coraje que todo lo que hago de corazón, obvio que sobre lo del tatuaje pues es de suerte, pero aun así siempre ando regalando cosas en serio me da coraje”, dijo en un video

Karely Ruiz tiene 23 años de edad y aclaró que no cancelará la dinámica ya que el concurso se cierra el 5 de marzo y en los días siguientes ella anunciará al ganador o ganadora del dinero en sus redes sociales.