¿Cuánto salió el viaje a Brasil de Kike Jav? Tami Rivera reveló cuanto salió el regalo del ´Cuy´

Tami Rivera y Kike Jav ya están de vuelta en Ecuador, los ex más polémicos siguen alborotando las redes sociales con sus apariciones juntos. La modelo y el influencer se fueron de viaje a Brasil y se dejaron ver más unidos que nunca, despertando más de una interrogante entre sus seguidores ¿Regresaron? ¿Durmieron juntos?

Fue por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que los ex novios atendieron a las consultas de sus fanáticos, quienes como era de esperarse, preguntaron por su relación personal, pero también pidieron detalles del país sudamericano, entre muchas cosas ¿Cuánto salió el viaje del empresario?

Tal como lo reveló el mismo ´Cuy´ durante el recorrido de su viaje, Brasil fue un regalo de cumpleaños de su familia y amigos , por lo que nunca tuvo nada que ver con los pagos, sin embargo, la DJ si participó en este presente, por lo que reveló que juntando ticketes, hotel y tours, la ida a Brasil rondó los 3300$ por persona.

Entrando en materia un poco más personal, Kike y Tami comenzaron a develar qué resultó entre ellos en este nuevo ambiente, si regresaron o no como novios, ante esto, el influencer y la modelo se miraron entre sí, admitiendo que aunque aún no hay una reconciliación oficial, si están en trámites para ver qué sucede entre ellos.

¿Durmieron juntos? Tami dijo que no, pero Kike le contradijo diciendo que pagó una habitación de más.

¿Quién le tomó las fotos para el Onlyfans a Tami en Brasil? Lo que está a la vista no necesita anteojos, como más de uno lo imagina, Kike.

Asimismo, los ex reconocieron entre risas que esta sería la tercera vez que se separan y vuelven a buscarse. Cabe destacar que ya queda en evidencia que la modelo y el cantante chichero están a solo un paso de oficializar el que sería su tercer intento.