La hija de Aladino habla del estado de su padre y lo que hacía el cantante antes de su quebranto de salud

Muchos han sido los rumores sobre la salud de Aladino desde que se supo que fue ingresado a un hospital en Guayaquil por un quebranto en su salud. Sus hijas emitieron un comunicado en el que confirmaron que ingresó por un aumento en su presión arterial.

Carla Vargas, hija de Enrique Vargas Mármol, en una entrevista con “Los Hackers de la Farándula” agradeció a las personas que han expresado el apoyo para su padre.

También desmintió falsos rumores que circulan en redes sociales sobre Aladino como que le dio un infarto o que está paralizado, eso es FALSO.

¿Qué pasó con Aladino?

El viernes, 1 de marzo, Aladino se encontraba saliendo de una reunión a comer algo con una de las personas que había compartido y empezó a sentirse mal, dijo su hija.

“Empezaron a darse cuenta que se sintió mal por su presión. Recibo una llamada de alguien que no conozco, me dijo que mi papá se había sentido mal y lo habían traído inmediatamente al hospital”, contó Vargas.

¿Cuál es el estado de salud de Aladino?

La hija del “Mago de la Rockola” confirmó que el estado de salud del cantante ecuatoriano es delicado, pero estable. Al momento está recuperando su presión.

“Mi príncipe, mi rey, te estoy esperando. Voy a estar aquí siempre para ti como siempre he tratado de hacerlo y sé que el Padre del cielo del que siempre me has hablado, pronto va a permitir que nos abracemos y aprendiendo de esto”, dijo su hija como mensaje final al citado programa.