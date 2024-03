“Les presento a mi compañero de viaje”: Así presume Michela Pincay a su novio en medio de su ´tour del mundo´

Enamorada, feliz y cumpliendo sus sueños, así luce la presentadora Michela Pincay a solo unos pocos días de haber dado inicio a la que será su vuelta al mundo. La también modelo comenzó su gira por Inglaterra, donde dio un adelanto de lo que está siendo esta experiencia inolvidable, de la mano de quien es su compañero de vida y viaje, a quien ya no oculta de sus redes sociales.

“Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 al fin nos conocemos ❤️✨ hace unos meses tomé la decisión de pausar y disfrutar, la vida es hoy y la única certeza es que mañana no sabemos qué pasará, por eso la felicidad no se pospone! Los invito a mi primer “tour del mundo” algún día espero conocer todo el planeta que Dios nos prestó un ratito 🌏 Les presento a mi compañero de viaje (que me ha regalado sonrisas y complicidad por más de un año) hoy nada puede ser más bonito que este momento”, escribió Michela al pie del carrusel de fotografías, donde posó de lo más amorosa con Alexis Marle, su novio desde hace más de un año.

Fue hace tan solo una semana atrás que la presentadora de ´De casa en casa´ anunció su retiro temporal de las pantallas, para dar comienzo a esta nueva aventura, en la que se tomará dos meses para conocer el mundo.

La modelo afirmó que durante 13 años no ha parado de trabajar y en este 2024 su cuerpo colapsó y se terminó en el hospital. A pocos meses de cumplir 33 años, Michela Pincay ha tenido una exitosa carrera profesional. En la televisión ha sido presentadora en varios programas y canales, imagen de varias marcas, presentadora de eventos y reinados, modelo, actriz y creado varios emprendimientos. Uno de sus más recientes proyectos fue su Podcast donde ha conversado con polémicos personajes de la farándula nacional. Todo esto mientras se seguía preparando con estudios de postgrado.

“Me voy un par de meses a cumplir un súper sueño. Voy a darle mi primera vuelta al mundo (no es literal a todo el mundo, pero sí a varios países) he trabajado muchísimo estos años y necesitaba desconectarme un poquito, llegó el momento”, escribió en su publicación de redes sociales.