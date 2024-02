Tami Rivera y Kike Jav dicen que no han visto el video de Paolita donde pide que respeten su carrera

El triangulo ‘amoroso’ o no tan ‘cariñoso’ entre Kike Jav, la Paolita y Tami Rivera sigue, luego de lo que se habló en el podcast JODA junto a Jonathan Estrada donde la modelo de OnlyFans se refería de mala manera a la profesión de la expareja de ‘El Cuy’.

Esto provocó la molestia de Stefany Paola Colcha, quien realizó un video para aclarar la situación que tuvo con Kike cuando trabajó con él y sobre su efímera relación que mantuvo con él y sobre todo para pedir respeto por su carrera de publicista. “Me he sacado la madre, mis padres también se han esforzado por pagarme los estudios, para que me vengan a decir que no llego ni a manager”.

[ "Respeta mi carrera": Stefany Paola estalla contra Tami Rivera por podcast con Kike Jav ]

Durante la batalla de TikTok que mantuvieron los influencers en la noche, muchos de los internautas, comenzaron a preguntar al cantante quiteño, si de verdad la Paolita fue su manager o que confirme cuál mismo fue el cargo que ella tuvo mientras trabajó con él.

Kike por su parte, confirmó que la Paolita sí fue su asistente cuando trabajó junto a él. En ese momento, Tami dijo, “ya ven, yo no estoy loca”. Luego el influencer dijo que no entiende cuál es el problema con eso y mencionó que todavía no ha visto el video de Paola. “Pero tampoco fue mi manager, ya que nunca en mi vida he tenido, solo una vez fue mi mamá cuando yo era menor de edad”, expresó.

[ ¿Sigue atacando a ex de Kike Jav? Tami Rivera se maquilla como sus 'haters' y le llueven las críticas ]

Luego, el artista le retó a Tamara que el que pierda en la próxima batalla, le responda a Paolita, pero ella también se hizo la ‘desentendida’ sobre el tema y mencionó que tampoco ha visto el video. “Sí me han etiquetado pero no lo he visto y no sé que haya dicho y tampoco pienso verlo, son ocho minutos que pereza”, agregó.

Al final, Kike Jav mencionó que verá el video que hizo su expareja y contestará para aclarar lo sucedido sobre su relación laboral.

Por otro lado, las redes sociales han criticado los últimos videos que ha realizado Tami Rivera donde aparenta maquillarse como Paola y se hace llamar la ‘hater’ para sumarse a la tendencia.