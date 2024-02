“¿Qué se siente que yo te haya negado?”: Dayanara y Jonathan Estrada se sacaron los ‘trapos al sol’

El youtuber Jeff Valdiviezo viajó hasta Guayaquil para realizar el reto “¿Qué se siente?” entre los esposos Dayanara y Jonathan Estrada, donde se revelaron algunos secretos que se han mantenido de su relación sentimental. Estrada no tuvo compasión con la cantante y le sacó todos los ‘trapos al sol’, tocando los temas de trabajo, peleas y familia.

El reto tiene de nombre “Qué se siente” y consiste en mencionar cosas hirientes a la otra persona hasta que una de ellas, decida terminar el juego y acepte su derrota. La primera en empezar fue Daya quien no dudó en atacar a Estrada cuando lo ‘negó' en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022. Jonathan no se quedó atrás y también la atacó por el lado de su carrera musical.

Estas fueron las frases que se dijeron:

¿Qué se siente no ser una artista orgánica?

¿Qué se siente que a mi anterior pareja la quisieron desde el inicio y a ti no?

¿Qué se siente que a mi me valgan tus ex y a ti no?

¿Qué se siente que te digan mantenido?

¿Qué se siente que de todas las canciones que hemos lanzado la que mejor pegó es “Legado” que yo escribí y no tus canciones?

¿Qué se siente que yo te haya negado?

¿Qué se siente que de todas las peleas que hayamos tenido, yo haya sido el primero que te terminó?

¿Qué se siente haber cambiado de género para pegar un nuevo hit?

¿Qué se siente tener que emborrachar gente para vivir?

¿Qué se siente que de tus cagadas yo facture?

¿Qué se siente que la mayoría de tus ex te hagan burguer?

¿Qué se siente cuando me piden fotos a mi y no a ti?

¿Qué se siente que Jorge Heredia no quiere ir al Hueco?

¿Qué se siente de que tengas miedo que quiera manejar a otra artista femenina?

¿Qué se siente no haber podido ser futbolista?

¿Qué se siente haber armado tanta alharaca para entrar al Miss Ecuador, luego te saliste de Candela y Son, contratamos a un missólogo venezolano para que te de clases, armamos una gran fiesta de 500 personas para festejar el reinado, y que hayas quedado en cuarto lugar?

Al final Dayanara perdió y se molestó abandonando el cuarto.

