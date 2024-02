Lo que se ha filtrado de la final de MasterChef Celebrity Ecuador

Puede que la producción de MasterChef Celebrity Ecuador haya descuidado pequeños detalles de la gran final y por eso los seguidores hayan sacado sus propias conclusiones de quienes serían los posibles finalistas. De hecho, personajes de la farándula e influencers también se han hecho eco con sus pronósticos del posible ganador o ganadora.

Recordemos que el primer spoiler de la competencia salió a los pocos días de haber iniciado el programa. En noviembre de 2023, circularon imágenes de lo que sería la gran final y se viralizó una fotografía de Nikki Mackliff usando la tan anhelada filipina rodeado de sus compañeros.

También circularon imágenes en el misma red social de Jalal Dubois y Anthony Swagg con sus filipinas, por lo que los internautas han llegado a conclusiones de que ellos también llegarían a la final.

Otros han ido más allá diciendo sus pronósticos de quien será el ganador o ganadora. Se han barajado nombres como Nikki Mackliff y Anthony Swagg. Sin embargo, es de conocimiento que la producción del programa filmó tres finales distintas para evitar que se filtre el nombre del ganador, como ha pasado en anteriores temporadas.

Usuarios han sacado conclusiones por post de los mismos influencers participantes

Una usuaria recordó que Luciana Guschmer y Anthony Swagg se fueron a Galápagos el año pasado por lo que llegó a la conclusión que ellos serían parte de los finalistas porque como premios a los mismos están dos pasajes para las Islas Encantadas. “La ganadora es Nikki porque dijeron al inicio del programa que los finalistas se ganaban dos pasajes a Galápagos”, expresó.

¿Kike Jav spoileó al ganador?

En un reciente podcast de Jonathan Estrada en el que tuvo como invitado a Kike Jav, al parecer se pudo escapar el nombre del posible ganador de MasterChef Celebrity Ecuador. El presentador dio a conocer que en su conocido programa “El Hueco” va a realizar un versus entre Kike Jav y Anthony Swagg donde ambos defenderán a sus ciudades. “Será un Quito vs Guayaquil”.

“Pero él ya ganó Masterchef Celebrity, que me deje ganar a mi en el Hueco”, dijo Kike Jav. Esto causó el asombro de Dayanara a lo que el influencer contestó: “¡Claro no sabrías!, en ese momento, Jonathan trató de ocultar esta información diciendo: “Hey cuidado, no sabemos, no sabemos eso todavía”.

Míralo desde el minuto 11:

Angello Barahona también dio su veredicto:

El periodista que sigue de cerca el programa ya ha acertado la salida de algunos participantes y por lo tanto también se atrevió a decir quien ganaría la competencia. En una publicación de Metro Ecuador donde se informa sobre la eliminación de Valarezo, Barahona asegura que la ganadora del reality de cocina será la cantante Nikki Mackliff.

Actualmente quedan en participación: Anthony Swagg, José Pacheco, José Andrés Caballero, Jalal Dubois, Nikki Mackliff, Luciana Guschmer y Gigi Mieles.

Falta muy poco para conocer al verdadero MasterChef Celebrity.

