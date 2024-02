Discusión de un farmacéutico con clienta, que quería la ‘píldora del día después’, genera debate en redes

Un farmacéutico que hace videos para TikTok, relató la historia de un suceso que vivió recientemente con una clienta.

Álvaro Fernández es un farmacéutico español, que se dedica a hablar sobre efectos secundarios de medicamentos, venta de antibióticos sin receta, trucos para curar ciertos males, entre otros temas.

En un nuevo video, compartido en su cuenta de TikTok, @farmaceuticofernandez, narró la conversación que mantuvo con una clienta, quien acudió a la farmacia en busca de ‘la pastilla del día después’.

Según el relato del farmacéutico, al informarle a la clienta que no disponía stock de dicho medicamento en ese momento, la mujer insistió en que era su derecho a recibirlo por lo que se mantuvo insistente, además recalcó que era obligación legal del establecimiento. A pesar de los intentos de Fernández por explicar la situación, la clienta no cambió de opinión hasta el punto en que amenazó con emprender acciones legales.

“No le importaba y decía que tenía la obligación de dársela. Yo le he dicho que muy bien, pero que se nos han acabado y no se la podía dar”, explicó el profesional. También menciona que la mujer le contestó: “me la tienes que dar por ley. No me importa que seas objetor de consciencia”. La respuesta de la clienta deja ver que su actitud se debía a que pensaba que el dependiente de la farmacia no quería venderle el medicamento por razones personales.

El video cuenta con más de 160 mil reproducciones, 13 mil likes y cientos de comentarios, en los que usuarios debaten la situación, algunos le dan la razón a la joven clienta y otros empatizan con el mal rato que atravesó el farmacéutico:

“En Chile es obligatorio mantener en stock determinados medicamentos ¿En España es diferente?”.

”Es que hay muchos que no la quieren dispensar, por desgracia te tocó a tí el mal rato. Pero es una realidad que algunos ponen excusas para no darla”.

“Oye, lo que sí es cierto es que por ley las farmacias tienen que tener algunos medicamentos en stock en tienda”.

“Ella ha ido con la idea preconcebida de que se la negarían, tú dices: ‘no quedan’, ella oye: ‘no te la quiero vender’”.

“Eso es trabajar a cara pública... hay tanta gente que se piensa que debemos tener siempre todo”.

“Eres un grande y me caes genial pero igual debías asesorarla de dónde conseguirla o preguntar a algún compañero de oficio”.

