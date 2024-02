La actitud de Luciana Guschmer y Gigi Mieles al post de despedida de Macarena Valarezo en MasterChef Celebrity

El capítulo 67 de MasterChef Celebrity Ecuador tuvo como plato fuerte la salida de Macarena Valarezo. La quiteña cometió un error con su puré de zanahoria: estaba demasiado salado. Este factor le ganó su eliminación del reality.

Minutos después de emitirse el capítulo, Macarena extendió un breve mensaje que se complementó con lo declarado en las cocinas del set. Un punto que saltó a la vista fueron los mensajes de apoyo que recibió en su post de Instagram.

“Qué experiencia más bella. Gracias Master Chef Celebrity Ecuador. Maca la Verraca”, escribió la exconcejal. Ante su postura, ciertos compañeros reaccionaron, aunque Luciana y Gigi brillaron por su ausencia.

Nikki Mackliff, Felipe Carrera, Hellen Quiñónez pintaron entre los exparticipantes de enviaron sus felicitaciones. Mientras que celebridades como Lu, Gigi, Pacheco y Andrés Caballero no se hicieron presentes.

Mensaje entrelíneas de Lu

‘Lucifer’, como se ha la conocido a la creadora de contenido, comentó que ahora si quedan los amigos en la competencia y será doloroso cuando alguien quede eliminado.

“Estamos siete amigos, es duro porque toca despedirse de los que más quieres” relató en el cierre del episodio 67.

Palabras de Maca

“He llorado, me he reído, baile. Saber cocinar, aprender cosas buenas son cosas que podemos hacer. Me voy más creativa, me voy con mejor sazón”, relató después de extender sus agradecimientos al jurado de MasterChef Celebrity.