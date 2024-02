¿Dayanara Peralta entrará a Onlyfans? Jonathan Estrada revienta ante la posibilidad de que la cantante abra página azul

“Lo que es igual no es trampa” reza un refrán popular, Jonathan Estrada recibió una cucharada de su mismo remedio y saboreó la venganza de la mano de su propia esposa.

En esta ocasión, Tami Rivera y Dayanara Peralta se unieron en fuerzas y complicidad para hacerle una broma al productor, quien no se contrajo ni por un momento para dejar en claro su opinión, sin siquiera imaginar que estaba siendo timado. La cantante quiso que el también actor viviera en carne propia lo que ella sintió cuando fue engañada por él y Tami, por lo que se alió con la DJ para hacerle creer que abriría una cuenta en Onlyfans.

Fue así como la intérprete de ´El Ganado´ y la también modelo abordaron a Jonathan Estrada asegurando que tras conversar y estudiar los números y la entrada que esto podría traer, Dayanara habría tomado la decisión de entrar a la página azul con contenido “chévere”.

“Yo respeto que le vaya súper bien a la Tami, pero es porque ella no es una mujer casada, ya si el Kike no quiere entrar ahí es problema de él”, comenzó diciendo el productor, quien a su vez aseguró que en una ocasión habrían conversado sobre crear un Onlyfans para él y ella rechazó la idea por ser un hombre casado.

“No creo, no me parece, hasta lo siento como una falta de respeto y discúlpame Tami, pero ella es una mujer casada y que no puede estar abriendo ese tipo de páginas (...) Te dejas lavar el cerebro de la Tami, más allá del dinero tienes que pensar en el hogar que nosotros tenemos”, dijo el productor evidentemente molesto para luego retirarse.

Para cerrar, la modelo y Dayanara le revelaron la cámara escondida y revelaron que solo se trataba de una pequeña venganza.