¡Se le pasó la mano! Novia de Kike Jav fingió coquetear a Jonathan Estrada y Dayanara casi pierde la paciencia

La creadora de contenido, Tamara Rivera, actual novia del youtuber Kive Jav, se puso en complicidad con Jonathan Estrada, para realizarle una broma a Dayanara, quien en el video se evidenció que no lo pasó para nada bien, y estuvo a punto de perder la paciencia por los celos contenidos.

Tami fue invitada a Guayaquil para grabar el programa de Estrada “El Hueco”, pero al finalizar el capítulo, decidió hacerle una broma a Dayanara. Todo consistía en que cuando ella, llegue, ella piense que Tami y Jonathan estaban ‘pasados de copas’ y estaban coqueteándose. Escondido en el set, se encontraba Kike Jav grabando toda la reacción de la artista.

Novia de Kike Jav fingió coquetear a Jonathan Estrada y Dayanara casi pierde la paciencia (Captura de pantalla)

Dayanara tuvo que llamar a Jonathan para que le abra el estudio y ya estaba molesta porque le mencionó que estaba esperando mucho tiempo. Además, en el estudio ya no había nadie, ni cámaras prendidas.

“¿Qué haces aquí tomando en el estudio y ya no hay nadie, llevo rato esperando afuera?”, dijo Dayanara. Jonathan fingió estar ebrio con Tami y mencionó que solo estaban esperando el taxi de la chica. Esto, mientras seguían tomando shots de licor.

Dayanara, ya muy celosa, les pregunta: “¿Por qué estaban muy pegados? Están demasiado tomados, es la primera vez que pasa esto con una invitada”. A lo que Estrada le mencionaba que estaban grabando y en ese momento la artista se enfada y alza la voz: “¿Grabando con quién Jonathan si aquí no hay nadie?”.

Novia de Kike Jav fingió coquetear a Jonathan Estrada y Dayanara casi pierde la paciencia (Captura de pantalla)

“¿Sabías que es un hombre casado?”

Dayanara trató de ser paciente con Tami y Jonathan y hasta preguntó que donde estaba Kike Jav, pero ellos le dijeron que no pudo venir. “Se supone que tienes novio”, le dijo Dayanara. “Si tu crees que está bien, dale, pero me parece muy desubicado de tu parte, porque no sé si sabes que él está casado”, dijo la cantante y en ese momento les separó ya que Tami estaba arrimada a su hombro.

Novia de Kike Jav fingió coquetear a Jonathan Estrada y Dayanara casi pierde la paciencia (Captura de pantalla)

La artista ya cansada del mal momento que estaba pasando, decidió ella tomarle de la mano a Tami y acompañarle a la salida, pero en ese momento se apareció Kike Jav para decirle que es una broma.

Daya no lo tomó en buen humor y se notó mucho su molestia. “Cosa sería han sido las costeñas jaja ya ni más le hacemos otra broma”, dijo Kike en su cuenta de Facebook. Al final la esposa de Jonathan se fue molesta del lugar y tuvieron que ir atrás de ella para explicarle que se trataba de una broma.