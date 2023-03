¿Me están haciendo una broma? Dayanara Peralta a Jonathan Estrada después de experimentar actividad paranormal durante su ‘podcast’

La artista ecuatoriana, Dayanara Peralta; y su esposo y productor Jonathan Estrada; grababan un nuevo video para Redes Sociales donde hablaban de varios temas personales. Sin embargo no se imaginaron lo que ocurriría en plena grabación y es que ambos, junto a las personas de producción, experimentaron actividad paranormal en su estudio.

En plena entrevista para Joda Podcast, se escuchó a una persona que se acercó a una de las habitaciones del estudio, sacó unas llaves y que cerró la puerta. Esto llamó la atención de Dayanara Peralta y de Jonathan Estrada quienes se quedaron asombrados por lo que estaba pasando y que incluso la artista pensó que se trataba de una broma: “Alguien está dentro. Me están jodiendo, ¿me están haciendo una broma verdad?”.

Rápidamente Jonathan Estrada se paró y decidió verificar de qué se trataba porque el ambiente se comenzaba a tornar pesado e incluso se escuchaban gritos de temor de una de las personas de producción. Una vez que pasó todo, ambos, ya más calmados, explicaron lo sucedido: “Están penando en nuestra producción”, dijo Dayanara Peralta.

“Señoras y señores no sé porque seguimos grabando. Acaba de pasar algo muy heavy aquí en el estudio de JODA.Sentimos pasos, sentimos llaves y se comenzaron a cerrar las puertas de las oficinas. No hay nadie, vimos en cámaras (de seguridad) y no hay movimiento”, declaró Jonathan Estrada antes de continuar con la grabación.

Son casados

Dayanara Peralta y Jonathan Estrada lograron sellar su amor ante los ojos de Dios en el Santuario de Schoenstatt. La promesa del ´juntos por siempre´, se dio la tarde del 28 de enero de 2023. La lista de invitados acogió a unas 300 personas.