“Guapo”: Así lucía Jorge Rausch, jurado de MasterChef, a sus 18 años con cabello rizado

Jorge Rausch, jurado de MasterChef Ecuador, es uno de los chefs más reconocidos en Latinoamérica. Además de su talento, ha cautivado a los televidentes con su carisma en la pantalla y es muy querido entre el público ecuatoriano.

Jorge Rausch actualmente tiene 53 años y en su cuenta de Instagram mostró imágenes de 1988, cuando él tenía 18. Se lo ve con un frondoso cabello largo, rizado y delgado, con finas facciones en su atractivo rostro. Incluso tenía un arete en la oreja.

Jorge Rausch joven (Instagram Jorge Rausch)

Sus seguidores no tardaron en elogiarlo tras la sorpresa de estas imágenes, ya que ahora luce un look muy diferente, rapado por completo y muchos pidieron que se deje crecer el cabello, ¿lo imaginas con ese look ahora?

“Qué es esta vaina que guapo chef”, “Cuando el Chef Rausch era un Menudo”, “chef que guapísimo”, “Déjese crecer el pelo chef”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

¿Cuántos restaurantes tiene el chef Jorge Rausch?

Hace poco, Rausch informó que luego de 20 años de exitosa trayectoria, cambiará el nombre de su restaurante ‘Criterión’, reconocido como uno de los restaurantes más emblemáticos de Bogotá.

Pasaba a llamarse Rausch Restaurante, pero iba a seguir ubicado en el mismo lugar. Jorge Rausch con su hermano es socio de varios establecimientos como Bistronomy by Rausch, Rausch Energía Gastronómica, Mare By Rausch, El Gobernador by Rausch, Kitchen by Rausch, Local by Rausch, Octavo by Rausch e Ivory Bistro by Rausch.