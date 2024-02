Alejandra Jaramillo, entre lágrimas, revela la respuesta de su mamá cuando dio a luz a los 15 años

Alejandra Jaramillo participó recientemente en el programa de televisión ‘Desiguales’, a cargo de la actriz Adamari López, el cual ofrece una perspectiva única sobre diversos temas de la actualidad desde el punto de vista de diferentes mujeres.

El segundo episodio del programa trató sobre el embarazo adolescente, donde ‘La Caramelo’, quien se convirtió en madre a los 15 años, fue invitada.

Adamari le preguntó a Alejandra: ¿Qué le diría hoy a su mamá, si vuelve a ser aquella niña de 15 años confesando ‘Mami estoy embarazada’?

Entre suspiros Alejandra reveló que su mamá le dijo que debía hacerse cargo por lo que ella: “Le diría que gracias, porque el día que yo llegué de la maternidad con Sebas chiquitito de tres días ella me dijo: Bueno mijita, hasta aquí te cuidé. Su bebé, sus malas noches, su experiencia”.

“Y me vi yo con mi hijo en el cuarto ahí solita, y dije: ok, aquí empieza todo este viaje y toda esta aventura. Y le agradezco por habérmelo permitido vivir, por haberme dejado equivocarme, aprender para criar a mi hijo y para ser la mamá que soy. Porque no me quitaron mi rol de madre, al contrario, me dijeron vívelo tú, ya estás en esta experiencia, ahora aprende”, continuó relatando la ecuatoriana al borde de las lagrimas.

La conductora de Desiguales también se conmovió hasta las lagrimas con la historia de Alejandra, quien agregó: “yo no quiero normalizar el embarazo adolescente. Yo cuento mi historia, que es real, que salí adelante, que tomé a mi hijo como una motivación y un propulsor para avanzar en mi vida. Sin embargo, eso no quiere decir que embarazarse a los 15 años esté bien porque no está bien. Y ese es mi mensaje y eso le he transmitido a mi hijo Sebastián, de que las decisiones tienen consecuencias y que tienes que actuar con responsabilidad”.