¡Horribles! Así son las las graves quemaduras que Mare Cevallos mostró ¿Qué le pasó?

Insólito, podría decirse que hasta difícil de creer, la actriz Maria Emilia Cevallos compartió recientemente una historia desde su cuenta en Instagram, donde mostró las graves quemaduras que sufrió producto de una insolación y las imágenes han dejado atónito a más de uno.

De acuerdo con lo narrado por Mare, estas lesiones son producto y recuerdo del disfrute de algunos días de playa, donde tal parece que la artista olvidó proteger algunas parte de su cuerpo con bloqueador, lo que le costó unas dolorosas ampollas que parecen incluso quemaduras de segundo grado.

“Yo creo que cada vez es más notorio el daño que le hemos hecho al planeta. Hace cinco años el sol no quemaba así, yo no me quemo así desde los 11 años, no sé si esto es una quemadura de segundo grado”, explicó la actriz mientras señalaba sus pechos que es donde asegura sufrió la mayor afectación.

Capturas de historia de Instagram de Mare Cevallos

Ante esta eventualidad, la ex participante de ´Desafío a la fama´ instó al público a no dejar de ponerse bloqueador si no querían sufrir las consecuencias que ella evidencia en su piel.

¿Mare Cevallos estuvo embarazada?

Mare Cevallos es uno de los rostros de la farándula ecuatoriana que nunca para de dar contenido y cabe destacar, que fue en su paso por el reality de Ecuavisa cuando más titulares generó. Fue hace tan solo unos pocos meses atrás que Mare Cevallos se sinceró con sus compañeros de ‘Desafío a la Fama’ y con los televidentes, revelando un hecho inédito de su pasado. Lo hizo durante un desafío en el cual debían revelar secretos íntimos de su vida, a manera de programa de farándula.

“Me hice una prueba de embarazo que sale positivo, me voy a hacer el examen de sangre y salía positivo, estaba entrando en el tercer mes de gestación. El punto es que yo, en ese momento de mi vida, no quería ser mamá, ni de la persona de la que quedé embarazada, pero en toda esta confusión también hubo un momento en el que dije es lo que me tocó, tengo 25 años, soy adulta y tengo trabajo”, confesó.

“Cuando me enamoré de la idea de ser mamá ya era muy tarde, mi hijo había decidido no estar vivo, que ya no lata su corazón. Hasta el día de hoy me cuesta asimilar porque siento que fue mi culpa. Todavía guardo cositas del bebé porque siento que pudo ser el hombre que más me hubiese amado en el mundo”, añadió

Este tema le cuesta a Mare y confiesa que posiblemente sea la razón por la que no quiere ser madre actualmente.