“Siempre eres como pasiva agresiva no”: Gigi Mieles ‘puso en su lugar’ a ganadora de MasterChef Celebrity Colombia

Las ganadoras de MasterChef Celebrity Colombia 2023 y 2021: Carolina Acevedo y Carla Giraldo fueron parte del jurado del reality en Ecuador. Ellas conformaron la mesa de comensales para el reto de campo, aunque también tuvieron un momento con cada grupo para asesorar en la preparación de la comida. Cuando Carla se acercó al equipo azul, tuvo un pequeño roce con Gigi Mieles.

Los equipos tenían que preparar un plato fuerte con dos carnes de cerdo. Además, tomar en cuenta que entre las personas que degustarían la comida había un par de vegetarianos.

[ MasterChef Celebrity Ecuador: Felipe Carrera recibió reconocimiento nunca antes otorgado por Jorge Rausch ]

En el momento que Carla se acercó al equipo azul, ella probó un poco la comida que estaban preparando, se quejó porque dijo que la cebolla estaba cruda y que no sabía bien. Entonces Gigi le preguntó que cómo puede hacer que la cebolla se cocine rápido y la MasterChef le dijo que la separe y la deshidrate lo más rápido posible. Pero, la actitud de la celebrity colombiana no fue del agrado de la influencer ecuatoriana.

“Carla vino con una vibra como pasiva agresiva, como de que Ay, ¿qué es eso? sabe a mier...Osea di las cosas bien, si no te gusta, no te gusta pero no digas, ay sabe asqueroso”, dijo Gigi imitándola con un poco de ironía.

Rausch les dijo vaya a picar a ese par 0 dudas jaja #MCCelebrityEc pic.twitter.com/OVQqQ46ush — Ecuatorianosote 👹 (@ecuatorianosote) February 16, 2024

Luego, al finalizar el reto, Gigi no tuvo ‘pelos en la lengua’ y se lo dijo de frente a Carla pero a su manera: imitándola, pero haciéndola caer en cuenta que su actitud no fue la correcta al tratar a los participantes.

“Eres como pasivo agresivo no”, le dijo Gigi y Carla le respondió: “Más agresiva que pasiva”, y se lo tomó con humor. “Lo vi lo noté, me dejó sicoseada porque me quedé pegada a la cebolla y a la coliflor esperando que se cocinen”, finalizó la ecuatoriana.

Ecuatoriana que no tiene pelos en la lengua como debe ser, GAGGED THAT SILLY COLOMBIAN #MCCelebrityEc pic.twitter.com/I8EGQ0KKdB — Ron (@ottgws) February 16, 2024

Al final el equipo verde fue el vencedor y estaba conformado por Jalal Dubois, José Pacheco y José Andrés Caballero. En segundo lugar el equipo azul de Luciana, Anthony y Gigi y el tercer lugar el de Macarena, Nikki y Daniel.

[ Masterchef Celebrity Ecuador se quedó sin los hermanos Carrera ]