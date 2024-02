MasterChef Celebrity Ecuador: Anthonny Swagg habla de su relación con Leito Granda “a veces no le doy su lugar”

El influencer Anthonny Swagg aprovechó su participación en MasterChef Celebrity Ecuador para abrir su corazón respecto a la relación que tiene con la también influencer, Leito Granda. Aproximadamente son tres años de noviazgo en el que ahora se ha convertido en una familia con la llegada de su bebé, Amira, de casi 10 meses.

Para expresar la historia, Lencina preparó un ‘encebollalover’. Se trata de su versión de encebollado. Ese delicioso plato típico ecuatoriano era lo que desayunaba todos los días, antes de comenzar su relación con Granda.

View this post on Instagram

Durante seis meses, tras su ruptura amorosa con su exnovia, Lencina comentó que consumía alcohol día y noche. “Por que quería vivir mi soltería de forma estúpida”, contó a los jueces.

Llevaba una vida de fiestas, amigos, y trago. En una casa grande, vivía junto con otros chicos. Tanto alcohol lo llevó a enfermarse y hasta caer en depresión, al punto de querer atentar contra su vida al utilizar pastillas.

View this post on Instagram

En una de esas fiestas conoció a la ahora madre de su hija. “Una mujer muy recta, que no toma y a ella solo le ofrecía encebollado en las mañanas para comer”, expresó. Ella se cansó de eso y de la vida que Lencina llevaba.

View this post on Instagram

“Nos enamoramos y me dijo ‘si no cambias tu vida, te dejaré y te quedarás solo’. Yo sabía que iba a terminar mal. Quiero aprovechar para agradecerle, porque normalmente no soy muy agradecido con ella. A veces no le doy su lugar”