Así quedó el rostro de Luciana Guschmer luego que le llegará aceite caliente en MasterChef Celebrity Ecuador

En el capítulo 62 de MasterChef Celebrity Ecuador, durante el reto de equipos Luciana Guschmer tuvo un accidente, el aceite caliente le llegó a la cara y comenzó a arderle su rostro y acudió al equipo médico del programa donde la curaron rápidamente y Lu logró regresar para continuar con el reto.

En sus redes sociales mostró cómo quedó su rostro tras quemarse.

“Me saltó aceite caliente en la cara, no les puedo explicar lo que sentí, pero por la adrenalina fue como si se me congeló todo, dijeron manos arriba, ardía, picaba, dolía mucho, ya que regresaba a la realidad todo bien, a darle con todo aquí vinimos a ganar”, dijo la creadora de contenido.

En las imágenes se ve que su ojo y su rostro están lastimados. En los comentarios, una de las mayores preguntas fue qué hizo para que no le quede marca en su piel, respuesta que compartió en su cuenta de Instagram.

Ayer me salto aceite caliente en la cara, no les puedo explicar lo que sentí… pero por la adrenalina fue como si se me congeló todo, dijeron manos arriba, ARDIA, picaba, dolía mucho, ya q regresaba a la realidad 😅 todo bien, a darle con todo aqui vinimos a ganar #MCCelebrityEc pic.twitter.com/qFMtbDbjqx — Luciana Guschmer (@soyluguschmer) February 16, 2024

“Me puse una crema buenísima, pero lo que hizo que no me quede nada fue que me ponía vaselina todo el tiempo. No usé maquillaje como por una semana y media”, contó la hija del ministro de Deportes.

En el reto campo, los jueces fueron exparticipantes que llegaron a la final de MasterChef Celebrity Colombia como: Carolina Acevedo, Carla Giraldo y Marianela González.