Rompió el silencio: ¿Quién es Sahar Sonia, supuesta chica con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole?

Nicki Nicole anunció el punto final de su relación con Peso Pluma, luego de la tremenda polémica en la que vieron al cantante caminando junto a otra mujer en Las Vegas, Estados Unidos.

Aunque la rapera Argentina aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales que ella se enteró “a igual que ustedes”, la atención se desvió en quién es la chica con la que estaba el mexicano ese día.

Incluso, borró las fotografías que tenía en su cuenta de Instagram en las que aparecía junto al mexicano, después de que se hiciera público un video del intérprete de Jalisco junto a otra mujer en un casino de Las Vegas, tras asistir al Super Bowl.

Peso Pluma ayer en las vegas después del super bowl engañando a Nicki Nicole JAJAJAJAJ, no cabe duda de que Peso Pluma es el maldito ídolo Mexicano de la actualidad pic.twitter.com/tabvwtPOkm — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 13, 2024

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante argentina en su cuenta de esa red social, en la que tiene 19 millones de seguidores y donde ya no aparecen las imágenes del intérprete de 24 años.

¿Estrategia publicitaria? Supuesto rompimiento entre Peso Pluma y Nicki Nicole ocurre a días de un estreno y abre sospechas Instagram: @pesopluma

En su mensaje agregó que “el respeto es parte necesaria del amor” y que “lo que se ama, se respeta” y “lo que se respeta, se cuida”. ”Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy” fue la rotunda frase usada por Nicki Nicole tras la filtración de esas imágenes de su novio junto a otra mujer, que da a entender que la cantante argentina da por finalizado el noviazgo.

En la cuenta de ‘Doble P’, en la que aún permanecen las imágenes de ella, no existe ninguna alusión a esta crisis entre estos dos músicos latinos de reconocido éxito.

¿Quién es la tercera en discordia?

Medios internacionales ya han dado un nombre y hasta la chica se ha pronunciado en sus redes sociales. Se trata de Sahar Sonia, una joven que en su cuenta de Instagram presume sus viajes.

De acuerdo a lo que se puede ver en sus historias destacadas, la joven estuvo en el Electric Daisy Carnival (EDC), en Japón, en alguna carrera de la Fórmula 1, en Jamaica y en el Baja Beath Fest.

Visiblemente tiene más de 44 mil seguidores en Instagram y además respondió a la polémica y esto fue lo que escribió en su historia.

“No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados de la misma historia”

El mensaje original estaba en inglés y únicamente tenía un fondo negro (Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story).

Instagram

No proporcionó más detalles y la frase queda a libre interpretación, pues no se sabe si se refería a que Peso Pluma estaba junto a ella por otros motivos o si en realidad ni siquiera es Sahar Sonia la mujer que apareció en el video.