Nicki Nicole rompe el silencio y confirma infidelidad de Peso Pluma

Durante la mañana de este martes 13 de febrero se viralizaron imágenes donde Peso Pluma comparte junto a una mujer desconocida. El cantante no solo estuvo caminando en un casino de Las Vegas, también se vio cariñoso dentro de este espacio.

En un principio, se especuló que Nicki Nicole fue infiel. El verla tomada de la mano de lo que sería su “manager” encendió las alertas, aunque lo mostrado por ‘Doble P’ fue más obvio y descarado.

Rompió el silencio

Pasado el medio día de este martes, la argentina decidió romper el silencio y relatar que se enteró que es “cachuda” de la misma forma que los millones de sus fanáticos.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy.

Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante.

Nicki Nicole Historia sobre Peso Pluma

El fondo negro y las palabras de su historia demuestran el duro momento que pasa la argentina a horas de San Valentín. Por su parte, Peso Pluma no ha emitido comentario alguno y es víctima del odio global por su actitud infiel.