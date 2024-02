“Ella regresó con él hace mucho tiempo”: José Andrés Caballero confirmó que Gigi Mieles y Álex Vizuete si están juntos

Álex Vizuete y Gigi Mieles vuelven al centro de miradas, los ex oficialmente ya no son ex gracias a la revelación de José Andrés Caballero. El humorista y la actriz fueron dejados en evidencia, luego que el ex participante de MasterChef Celebrity Ecuador anunciara en medio de su participación en ´El Hueco´ de Jonathan Estrada, que estos habrían regresado “hace mucho tiempo”.

Vizuete y Gigi anunciaron su ruptura para finales de diciembre de 2023 en medio de toda una oleada de rumores de infidelidad, desde entonces no volvieron a hablar de su relación o de la posibilidad de darse una segunda oportunidad, sin embargo, si se les ha visto juntos en más de una ocasión juntos, pero nunca se pronunciaron para hablar de su regreso.

Fue en medio de un segmento de preguntas y respuestas del espacio digital, y en el que se hacía mención a mujeres solteras, que el actor reveló que Gigi no hacía parte de ese cuadro: “Ustedes ya saben que Gigi no está soltera, Gigi regresó con Alexito hace mucho tiempo”, dijo José Andrés Caballero, haciendo oficial el rumor de pasillo que corre hace un par de semanas atrás.

Asimismo, otro de los temas que se tocó dentro de ´El Hueco´ fue la estancia, la convivencia y “la comida” dentro del reality de Teleamazonas, “¿Es cierto que en MasterChef no solo se cocinó sino también se comió?”, preguntó Jonathan Estrada, a lo que Caballero respondió de forma muy jocosa e irónica: “Pero durísimo. Lo que nunca faltó ahí fue comida, ahí teníamos los cinco platos (...) No comías lo que tu cocinabas, a veces comías de otro plato también”, dijo.

“A buen entendedor pocas palabras”, reza el dicho. Para nadie es un secreto que MasterChef Celebrity Ecuador ha dejado más de un rumor y chisme corriendo desde que iniciaron sus grabaciones.