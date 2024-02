¡En MasterChef Celebrity Ecuador nada es actuado!

Cocinando a los celebrities. La chef Irene aseguró que las lágrimas de los participantes y del jurado no es "libreteado«.

En el último capítulo de ‘Cocinando a los Celebrities’, parte del elenco de MasterChef Celebrity Ecuador, José Pacheco, Cecilia Cascante junto a la chef Irene González y la presentadora Erika Vélez, hicieron un recorrido por los momentos más destacados de esa semana.

El reto de eliminación, correspondiente al episodio 53, siempre es uno de los más emotivos. En esta ocasión, las celebridades como parte de las condiciones del desafío tuvieron que contar una historia de su superación a través de sus platos. Entre los relatos más impactantes se destacó a Anthonny Swagg, José Pacheco y Gigi Mieles.

Al recordar la historia de estos participantes, Erika Vélez comentó: “MasterChef parece una novela, uno sufre se ríe, llora”, la conductora del programa continuó “les quiero agradecer infinitamente a todos los participantes por abrirse, porque no es nada fácil mostrarse en televisión vulnerable, contar una historia de superación no siempre llega a ser agradable, remueve muchos sentimientos, cosas que tal vez teníamos guardadas y y bloqueadas”.

La chef Irene agregó: “es una forma de que los televidentes también conozcan el lado humano de quienes tienen éxito”. Además aseguró que las historias y lágrimas, tanto de los participantes como del jurado “no es un show, no es libreteado, no es guionado. Lo lindo de MasterChef es que todo fluye de verdad”.

Anthonny Swagg

El creador de contenido, cocinó una salchipapa, plató al que denominó como ‘Un dólar para sobrevivir’. Anthonny contó que la historia detrás de la elección del nombre de esta preparación se debe a que, cuando tenía 17 años se fue de su casa por diferencias con su padrastro. “Tenía que buscarme la manera de ganarme el dinero. Yo bailaba en los semáforos de 13:00 a 19:00 con un grupo de amigos”, relató Swagg.

Como eran muchos, si recaudaban 10 dólares, su ganancia máxima era de 1,50 , así que “lo único que hacíamos era comer salchipapa durante 2 años”, explicó el participante.

Por peculiaridades de la vida, después de eso consiguió un trabajo en un restaurante de comida rápida, donde también hizo salchipapas. Sin embargo, tras algunos problemas donde casi pierde la vida, obtuvo una segunda oportunidad donde conoció el mundo del internet y agregó sentirse contento por: “estar ahorita aquí, gracias a Dios”.

La historia de superación de Anthonny Swagg: "Un dólar para sobrevivir".

José Pacheco

El actor, para su historia de superación, decidió rendir homenaje a su hermana. Una condición del reto de eliminación era realizar un plato que contenga elementos de mar y tierra. A Pacheco eso le conectó con los recuerdos de su infancia, así que el cocinó corvina con puré de papa, choclo y chicharrones, porque: “desde muy chicos a mi hermana y a mí siempre nos gustó comer choclomote con chicharrón, y nuestro pescado favorito era la corvina”.

Hace 6 años, la hermana de José falleció después de enfrentarse al cáncer. “Siempre fue una persona que me ayudó a conectar conmigo mismo, a superarme y a creer en mí”, comentó Pacheco sobre su relación con su hermana. En la última etapa de su enfermedad, el actor estaba grabando una novela en Guayaquil, por lo tanto, no pudo acompañarla de cerca durante ese proceso.

Finalmente, agregó: “las historias de superación siempre nos hacen dejar personas y son las que nos impulsan. Así que creo que siempre en mi cabeza resuenan los momentos maravillosos que pasé con ella y quise plasmar en este plato lo que le gustaba”.

José Pacheco homenajea a su hermana, quien falleció a causa del cáncer.

Gigi Mieles

Ella presentó un plato bajo el nombre de ‘Propósitos’ y en su historia reveló que a los 14 años intentó terminar con su vida, cuando despertó de un shock tras la muerte de su papá, a sus 11 años. “Curiosamente desperté mientras me hacía la cena, me di cuenta que mi papá había fallecido y que llevaba tres años sin darme cuenta de eso, al hacerlo entré en un cuadro depresivo que me afectó tanto, que intenté acabar con mi vida”, reveló.

Mieles agregó: “Me metí muchas pastillas, y todas las pastillas estaban pasadas. Me internaron en una clínica y el doctor le dijo a mi mamá que yo debí quedar con un coma cerebral, y era un milagro que yo estuviera viva”.

Así, en ese momento se convirtió en una adolescente problemática. Sin embargo, la vida le dio una segunda oportunidad que cambió su perspectiva: “yo siempre quise estudiar actuación. Y lo gané. Y cuando lo logré, me di cuenta de que mi propósito era estar aquí y que Dios tiene un plan para mí”.