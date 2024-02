“No todo el mundo cree en ti”: Alejandra Jaramillo cuenta como fue su proceso de migración a Miami

Un nuevo comienzo cargado de miedos, retos e inseguridades, así fue la llegada de Alejandra Jaramillo a Miami, la presentadora es una de las muchas artistas ecuatorianas que llegado el momento, decidió buscar nuevas oportunidades en el exterior aunque esto significase empezar de Aunque actualmente Alejandra Jaramillo goza de un reconocimiento internacional, la panelista contó en el podcast ´CHABÁN´ como fue el camino para hacer tangible este logro.

“Un día dije me tengo que ir allá, sin trabajo sin nada, a tocar puertas y a ver qué pasa, a crear mis oportunidades y me mudé a Miami sin ninguna oferta de trabajo”, comenzó diciendo la ´Caramelo´ quien agregó que presentó más de un casting en busca de una oferta que la ayudara a pagar el departamento que acababa de rentar, sin embargo: “Hubo cosas que no se dieron, que no salieron, que recibía un No por respuesta”, hasta que llegó ´Siéntese quien pueda´.

Asimismo, añadió que en busca de abrirse camino más rápido dentro de los medios, también intentó con managers, pero no tuvo la mejor recepción: “No todo el mundo cree en ti, no todo el mundo tiene buenas intenciones, entonces por ahí me pasaron bastantes cosas buscando oportunidades”, dijo.

Alejandra Jaramillo también reveló que al llegar a Miami, su ritmo de vida en casa también se vio sometido a cambios y que las tareas del hogar ahora son tarea de dos, de ella y su hijo, una arista de su vida que también detalló a fondo, contando todas las miradas y comentarios de señalamientos a los que se vio sometida por ser madre joven.

“Desde el inicio las miradas existieron, me veían a mí con cara de niñita y la panza y me decían ¿Y usted? Y yo sí, mi hijo, mi hijo, mi hijo, orgullosa”, añadió la ´Caramelo´.