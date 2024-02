Habló el chico por el que Samantha Mieles fue expulsada de programa en vivo: “No tenemos título”

Una moneda siempre tiene dos caras y el caso de Samantha Mieles no fue la excepción. El presunto novio por el que la ecuatoriana hace tan solo unos pocos días atrás entró en la mira internacional de los medios, habló para ´Los Hackers de la farándula´ y contó su verdad. El chico involucrado defendió a la ´Totó´ como también es conocida y desmintió a la producción del show ‘Enamorándonos’, de Unimas, quienes aseguraron que incluso él habría pedido dinero para poder desenmascararla.

La ecuatoriana se volvió casi tendencia tras ser sacada en vivo del programa en el que adultos jóvenes buscan su media naranja, pues los conductores la confrontaron acusándola de haber dejado una relación fuera, sin embargo, Samantha Mieles explicó que solo se trataba de “un amigo con derecho”, algo que David Molina, “presunto novio” también sostuvo.

“No tenemos título, nunca formalizamos nada, no puedo negar que hay algo ahí, estamos conociéndonos”, explicó David Molina tras ser entrevistado por un reportero de farándula del canal del cerro.

Con relación a las señalaciones de haber querido cobrar para venderles información acerca de la ´Totó´, el chico dijo que solo se habría tratado de un malentendido.

“Eso es un malentendido del programa, me llamaron como 4 veces, yo tengo los mensajes, ya me estaban molestando tanto que yo le respondí como una broma, un chiste, ah ok está bien, denme 300 pesos, si quieren gastar mi tiempo al menos páguenme, era una broma, yo nunca iba a vender a Samatha por 300 pesos”, dijo.

“Yo no quiero que a Samantha se le dañe su imagen porque ella no es una persona mala”, añadió, al tiempo que señaló que aunque no tenían un nombre establecido si existen muchos sentimientos de por medio. Para finalizar la entrevista, la ecuatoriana apareció a su lado.