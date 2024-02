Famosa modelo e influencer fingió su muerte en redes sociales por noble razón pero todo le salió mal

Poonam Pandey una reconocida modelo e influencer de la India fingió su muerte en sus redes sociales. La noticia obviamente causó revuelo en el país asiático, pero a las pocas horas se dieron cuenta que todo se trató de una mentira y por lo tanto tuvo que salir a dar explicaciones de lo sucedido.

La modelo quiso generar conciencia sobre el cáncer de útero y la estrategia de comunicación que utilizó fue la que causó controversia en las redes sociales. Su intención era poner a las enfermedades prevenibles, como el cáncer de cuello uterino en el foco de discusión, pero al final terminó perdiendo la confianza de sus miles de seguidores.

“Solo estaba promoviendo algo por una buena causa”, dijo Pandey en las historias de Instagram.

El pasado 2 de febrero publicó en su cuenta de más de 1.3 millones de seguidores sobre el anuncio de su muerte. “Esta mañana es muy dura para nosotros. Me entristece informarles que hemos perdido a nuestra querida Poonam a causa del cáncer de cuello uterino”, decía la publicación.

Esta noticia causó conmoción ya que la modelo era parte de la escena Bollywood, sin embargo, otros cuestionaron la veracidad de la noticia. Lo fuerte fue que el equipo de comunicación de Pandey confirmó el fallecimiento a varios medios locales como ‘NDTV’ y ‘News18′.

Sin embargo, a las 24 horas, ella apareció en otro video viva y hablando. “Estoy viva. No me morí por el cáncer de cuello uterino. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo sobre esas cientos y miles de mujeres que han perdido sus vidas por el cáncer de útero”, dijo ante la cámara.

“Para los que dicen que soy insensible, quiero contarles que mi madre sufrió de cáncer”, explicó Poonam en su video justificando su campaña. “Hicimos esto para generar conciencia y lo hemos logrado. Muchas personas que no tenían idea sobre el cáncer de cuello uterino lo están buscando ahora y está en tendencia”, continuó.

“Jamás imaginé recibir estas reacciones negativas”, dijo la modelo. Las redes indicaron que esa no fue la manera para discutir sobre el tema.

“El cáncer de cuello uterino se encuentra entre la segunda causa de muerte de mujeres en India”, dice una de sus publicaciones. Sin embargo, los internautas no creen que las estadísticas que publica Pandey sean fiables ya que no incluye fuentes ni citas oficiales.

No solo los seguidores le perdieron la confianza, sino también las autoridades médicas quienes rechazaron la estrategia.

Tanaya Narendra, una reconocida doctora, autora y educadora en temas de salud sexual, objetó ser citada en los videos de Poonam Pandey. “Por favor no me asocies con tu campaña de mal gusto. He estado creando conciencia sobre la vacuna contra el VPH mucho antes de que naciera tu plan mal pensado. Este acto es insensible y moralmente reprensible, y no toleraré que me asocien con esto”, escribió la doctora en uno de los videos.

