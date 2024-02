¿El nuevo look de Virginia Limongi? La presentadora fue comparada con una de las Kardashian

La presentadora de En Contacto, Virgina Limongi, mostró en su programa su radical cambio de look. De una melena negra y larga que la caracterizaba, pasó a un corte de cabello masculino.

Una de las primeras en comentar el nuevo look de Virgina Limongi fue Gaby Díaz, su compañera de set, comparándola con la matriarca de las Kardashian: Kris Jenner.

Kris Jenner Kris Jenner

Además, los comentarios no se hicieron esperan e indicaban que aunque se veía hermosa con su nuevo look: “se ve más adulta”, “tiene toda la pinta de villana”, “un hermoso look parisino”, “tenía lindo cabello, cómo se lo cortó así, que pena”.

Sin embargo, hay otros que no se la creyeron del todo. “Qué chévere la peluca”. dijeron. Las sospechosas sobre si es real o no este cambio en su apariencia se generaron porque cuando Díaz quiso tocar su cabello, Limongi no lo permitió.

Virginia Limongi escogió este look para presentar su segmento “La Súper Modelo 2024″. Este 06 de enero, día en que se hizo la “revelación del cambio de look”, las jóvenes que participan en el reality se enfrentaron a un “RETO EXTREMO”.

Debe ser por ser esa razón que Limongi decidió atreverse con este cambio extremo, pero ¿será verdad?