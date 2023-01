“Me dejaba en visto por semanas”, productor de En Contacto revela lo que costó para que Virginia Limongi acepte el casting

Virginia Limongi está cumpleaños, aproximadamente, hace un año ingresó oficialmente como presentadora de En Contacto. Su desenvolvimiento ante las cámaras en el matinal ha sido evidente. En este 11 de enero que cumple 29 años, sus compañeros tanto en cámaras como fuera de ellas contaron algunas anécdotas, entre ellas lo que le costó al productor que acepte el casting.

Oscar Hidalgo, productor de En Contacto, contó que llevó meses para que la ex Miss Ecuador acepte el casting del reality. “Para que acepte hacer el casting de la ’Nueva Estrella de En Contacto’, me tomó más de dos meses de conversaciones muy poco fluidas porque me dejaba en visto por semanas”.

Óscar Hidalgo, productor En Contacto

En el reportaje, Henry Bustamante, aceptó que al inicio no era “tan expresiva” y de a poco fue acercándose al equipo, desenvolviéndose y mostrando su sencillez.

También se reveló uno de los primeros audios y conversaciones en los acercamientos entre el programa y Limongi. “Hola Óscar, ¿cómo estás? Sorry, estoy en un trabajo así que no pude contestarte. Yo preferiría que fuera a partir del 13 que ya llego de viaje porque en enero ya estoy en Quito, regreso el, y de ahí 5 y 5 estoy en mi casa. El 6 estoy en Guayaquil por trabajo”.

Tras un año de trabajo, Limongi, no solo encontró un nuevo empleo, sino nuevos amigos que se han convertido en su familia. Además del cariño del público que la apoya mediante redes sociales, sus videos y fotos son las que se llenan de likes y comentarios positivos.

“Virginia tienen un ángel digital que los seguidores al ver algo en ella reaccionan de inmediato, Transmite amor y dulzura”, dice Kevin Amaguaña, el CM de En Contacto.

¿Qué vieron en Virginia Limongi para ser el nuevo rostro de Ecuavisa?

En este homenaje no podían faltar los jefes. Pedro Peñafiel, director de TV y Betty Mata, directora de En Contacto también dejaron sus mensajes a Virginia.

“El aporte, lo que nos brinda, lo que veo y ve el televidente, es aspiración. Es esa mamá joven que aspira a construir algo positivo para ella y los suyos, apunta a la internacionalización y trabaja en eso todos los días. Todos admiramos esas ganas que tiene para vencer sus miedos y superarse a sí mismo. Cuando la entrevisté por primera vez, ahí supe que ella tenía un espacio en Ecuavisa.”, dijo Peñafiel.

Por su parte Betty Mata habló de la elección de Virginia no como un reemplazo de Alejandra Jaramillo, sino como un nuevo rostro en el programa. “Siempre se pensó en que no fuera reemplazo de nadie, con una nueva imagen y personalidad, una cara nueva que vaya en ascenso. Muy ocurrida, deshinibida, de alma libre. Ha sido un año de procesos para Virginia y vemos un buen resultado. En mi caso como directora, me tocó ir quebrando y rompiendo a una mujer cuya esencia enamora, pero le costó lágrimas y discusiones válidas para disfrutar del talento que hoy está en pantalla. Ha pasado un año y vemos a una mujer que pudo romper el estereotipo de reina de belleza y volverse una presentadora que va marcando su propio estilo (...) Me gusta lo que entregas a la audiencia en TV y el mundo digital donde también es una revolución”.