La dieta estricta de Alejandra Jaramillo para no ‘pecar’ con golosinas al ir al cine

Alejandra Jaramillo, actual presentadora del programa Siéntese Quien pueda, de la cadena estadounidense, se caracteriza por tener una dieta estricta keto, donde no incluyan carbohidratos ni azúcar. Sin embargo, en una historia de Instagram reveló que siempre se queda dormida en el cine y que por lo tanto no come ciertos alimentos.

“¿Ale qué comes cuando vas al cine para no romper la dieta?”, fue la pregunta de una seguidora ya que la ‘Caramelo’ reveló en una historia de Instagram que evita comer ciertos alimentos para no quedarse dormida. Pero, lo que sorprendió fue que reveló que ‘nunca’ rompe la dieta.

“El truco es salir comiendo algo saludable de tu casa, así no llegas con hambre al cine y no te provoca lo que ves”, empezó diciendo la esmeraldeña revelando que antes de salir con su novio, su hijo y su papá, se había comido un caldo de pollo con dos presas.

Alejandra Jaramillo revela su dieta estricta (Captura)

La ecuatoriana indicó que obviamente a todos les da ganas de ‘pecar’ y comer un dulce cuando uno asiste a otros eventos, pero el secreto es la “fuerza de voluntad” y la “disciplina” que se tenga con el compromiso de mantener un cuerpo saludable.

Alejandra Jaramillo siempre ha revelado que su única alimentación es una dieta Keto. Esta consiste en que se comen menos carbohidratos, se mantiene un consumo moderado de proteína y puede que aumente la ingesta de grasa. De hecho, la influencer lo promociona en su emprendimiento junto con un estricto entrenamiento de crossfit.

La ‘Caramelito’ se encuentra viviendo una de sus mejores etapas de su vida en Estados Unidos ya que mantiene una relación con el influencer ‘Beta’ Mejía donde se pudo evidenciar que el colombiano mantiene una relación cercana con su hijo, Sebastián y con los padres.

¿Qué come Alejandra Jaramillo después de entrenar?

Aunque la ‘Caramelo’ se haya mudado hace ya dos años a Estados Unidos, para tener un nuevo comienzo, ella no ha olvidado sus raíces y en sus comidas aún está presente el menú ecuatoriano.

Así lo demostró en su cuenta de IG (@ale_jaramillo) mientras disfrutaba, junto a su familia, de un típico ceviche de camarón y ceviche de corvina totalmente keto.