La expulsaron del gimnasio porque entrenaba con brasier

Una joven mexicana reveló que fue expulsada del gimnasio donde habitualmente iba a entrenar por asistir en ‘ropa inadecuada’. El video se hizo viral en las redes ya que la mujer asegura que el personal le pidió abandonar el lugar por la ropa en la que realizaba su rutina de ejercicio.

Para acudir al gimnasio los especialistas en deportología y entrenadores recomiendan utilizar ropa cómoda que permita la flexibilidad y una buena movilidad durante el desarrollo de la rutina, esto con el principal fin de evitar una posible lesión.

“Solo quiero comentarles, fíjense que el día de hoy decidí usar esta ropa para entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando, que tengo que ponerme una prenda extra, ya me había pasado antes, pues ese es el detalle, lamentablemente”, dijo la mujer en sus redes sociales.

Buenos días, ya fueron al gim?! https://t.co/UfOJ1eGaMr — Momentos Virales (@momentoviralx) January 24, 2024

El suceso y las declaraciones de la mujer causaron un debate en las redes sociales, pues hubo quienes aseguraron que esto no podría estar ocurriendo en el 2024 y eran creencias que atentaban contra la libertad de expresión e incluso aseguraron que es un caso de discriminación.

En el video compartido se puede observar que la joven asistió al gimnasio con un brasier color gris y unos leggings negros, el brasier en reemplazo de la convencional playera o top de ejercicio, la elección de esta vestimenta no fue bien recibida por los administradores del lugar quienes le pidieron abandonarlo, según menciona la mujer.

