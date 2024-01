Mafer Ríos arremetió nuevamente contra Jonathan Estrada: “Mi apellido debe salir en su programa para que sea viral”

Revive la polémica, la empresaria María Fernanda Ríos se niega a bajar la guardia y tras pasado solo un par de meses de haberse pronunciado para asegurar que su ex pareja, Jonathan Estrada, no podía parar de utilizar su nombre para generar dinero, la también actriz volvió a repetir el comentario, pero esta vez, añadiendo el plus de que para que su contenido se hiciera viral, necesitaba mencionar su apellido.

“Ya monetiza con la mujer y quiere seguir haciéndolo conmigo, lo bueno es que aprendió bien de lo que le enseñé, a monetizar, y ahí está una prueba más de que mi apellido debe salir en su programa para que se haga viral”, es parte del comentario emitido por la nueva jurado de ´Soy el Mejor´, quien añadió que quizá comenzará a hacer lo mismo para probar si obtiene alguna ganancia.

Tal parece que esta nueva indirecta vendría como consecuencia del más reciente capítulo del programa digital ´El Hueco´ de Jonathan Estrada, el cual tuvo como invitado al presentador Eduardo Andrade, este hizo mención de Mafer Ríos en medio de una dinámica del espacio, detonando nuevamente la molestia de la empresaria.

Cabe destacar que en la mayoría de las ocasiones no es el productor el que se refiere a Mafer Ríos, sin embargo, los comentarios de los internautas apoyan en una parte la teoría de Ríos, asegurando que aunque no la menciona, tampoco evade hablar de ella.

Por su parte, el actor ya ha sido abordado por reporteros con relación a esta temática, evitando siempre en la medida de lo posible dar respuesta a estas acusaciones, “seguimos trabajando, es nuestra única receta”, es lo único que se ha limitado a decir.

Mafer Ríos y Jonathan Estrada en algún momento tuvieron un vínculo sentimental que no alcanzó mayor compromiso, pero, si más de una polémica.