Mafer Ríos le pide a Jonathan Estrada que la supere y deje de mencionarle en sus programas para vender

La actriz, empresaria y diseñadora de moda, Mafer Ríos, se encontraba en un evento nocturno cuando fue abordada por los Hackers de la Farándula y no dudó un segundo de mandar un polémico y contundente mensaje a su expareja, Jonathan Estrada, quien ahora es el esposo de la cantante Dayanara Peralta.

“Bueno es culantro pero no tanto”, dijo la actriz enfáticamente pidiendo a Estrada que deje de lucrarse utilizando su nombre ya que siempre la menciona en sus espacios digitales. “Ya hijito supérame, ya se lo he dicho un montón de veces”, dijo en la entrevista. “Yo no necesito decir el nombre de él para vender”.

Por otro lado, los mismos periodistas del programa de farándula abordaron a Jonathan Estrada en el aeropuerto de Guayaquil cuando arribaba junto a su esposa, Dayanara, para conocer qué opina al respecto de los comentarios de su exnovia.

Estrada solo se limitó a contestar: “Sin comentarios ñañito. Estamos felices, agradecidos”, dijo y en ese momento el reportero le preguntó que por qué no ha invitado a Ríos a ser parte de uno de sus programas digitales si la nombra.

“Hemos llegado de trabajar, seguimos trabajando, es nuestra única receta”, mencionó Jonathan.

Jonathan Estrada y Dayanara se encontraban en el tour DADATOUR USA 2023 con el que recorrieron varias ciudades del país norteamericano y visitaron algunos medios reconocidos para promocionar la carrera de Dayanara y su más reciente éxito, Karma.