¿Y María Fernanda Ríos? Jonathan Estrada tachó a las cinco mujeres más sexys del Ecuador frente a Dayanara

Jonathan Estrada y Dayanara Peralta siguen metiendo candela con su podcast JO-DA. La pareja más mediática del Ecuador ha optado por tocar temás polémicos y de consumo general para dar su opinión y “discutir” entre ellos, uno de estos últimos puntos fue seleccionar a los más sexys del país.

La polémica estalló al final cuando Estrada no quiso, pero sí insinuó a su expareja María Fernanda Ríos. La cantante y modelo Dayanara no dudó en resaltar a la ex de su esposo y comentar que es una mujer divina.

Estrada fue rápido en su selección – al igual que con el listado de los más guapos terminó excluyendo a Erika Vélez – y lanzó cuatro nombres donde figuran excompañeras de trabajo.

Por su parte, Peralta sorprendió al mencionar a dos personajes fallecidos del entretenimiento ecuatoriano: Efraín Ruales y Carlos Luis Morales. Ella agregó que Estrada debe pertenecer a esta lista sí o sí.

Más sexys

Top 5 mujeres

Paola Farías

Alejandra Jaramillo

Andreina Bravo

Lila Flores

Carlos Luis Morales

Top 5 hombres